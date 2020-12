Media-Markt "Hier geht's um mich" 2020

Für das Unternehmen ist die Weihnachtskampagne deutlich mehr als eine saisonale Verkaufspromotion. "Wir befinden uns als Gesamtunternehmen in einem Transformationsprozess und dazu gehört auch eine neue Positionierung der Marke," erklärt ein Unternehmenssprecher. Wichtiger Eckstein dieser Transformation ist, dass die Marke sich zum ersten Mal mit einer Kampagne für alle ihre Märkte präsentiert.Die Kreation wurde von der deutschen Lead-Agentur Zum Goldenen Hirschen, München mit gleich vier weiteren Agenturen entwickelt: DDB Barcelona, Heart&Brain Warschau, Thjnk Zürich und Armando Testa Mailand. Dementsprechend ist die Kampagne jetzt auch in Deutschland, Italien, Polen, Schweiz und Spanien gestartet. Die verbleibenden acht Ländermärkte sollen schrittweise folgen.Auch inhaltlich geht der Spot deutlich neue Wege. Zu sehen sind Menschen bei der Geschenkübergabe, die sich rote Ms im Media-Markt-Stil übergeben, die stellvertretend für die Geräte stehen. Die visuelle Botschaft: Media-Markt will nicht mehr nur ein Mittler zwischen Hersteller und Käufer sein, sondern durch Beratung und ergänzende Services einen echten Mehrwert zum Produkt bieten. "Wir wollen unseren Kunden eine wirklich individuelle Lösung bieten. Durch die richtige Beratung sollen sie zum richtigen Produkt mit dem richtigen Service kommen," so ein Unternehmenssprecher.Das ist in der Markenstrategie endgültig eine Abkehr von der früher gepflegten internen Rivalität zwischen Media-Markt und Saturn. Zum Goldenen Hirschen hatte sein Kreativ-Mandat noch unter dieser Prämisse übernommen und dazu die Kampagne "Hauptsache ihr habt Spaß" entwickelt. Media-Markt sollte als Marke für den Spaß an Technologie stehen, während Saturn für technische Performance stand. Jetzt wird Media-Markt allerdings als Komplettanbieter positioniert, der alle erreichen will.Auch für Saturn soll Anfang 2021 eine neue Positionierung vorgestellt werden, die sich nach wie vor auf die Technikbegeisterung konzentrieren soll. Doch auf Augenhöhe mit dem Marketing von Media-Markt wird das wohl kaum mehr geschehen, da die Marke Saturn nur noch in Deutschland und Luxemburg existent ist.Die geplante Neuausrichtung der Markenarchitektur ist eine komplexe Aufgabe. Allein schon die Tatsache, dass das Unternehmen das Ziel ausgegeben hat, Media-Markt zu einer Lovebrand zu entwickeln, lässt darauf schließen, dass die Unternehmensspitze rund um Ferran Reverter bei der bisherigen Markenführung ein erhebliches Relevanz-Defizit sieht.Zusätzlich komplizierter wird dieser Prozess noch durch eine entscheidende Vakanz in der Geschäftsführung. Seit dem Abgang von Jennifer DiMotta im März ist der Posten des Chief Marketing Digital Officer immer noch unbesetzt. cam