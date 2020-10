Wohin die Reise geht, zeigt schon die jährliche Onlineumfrage der Messe Köln unter 500 Fachleuten aus Kommunikation, Marketing und PR in Deutschland im Vorfeld der Dmexco: Danach können derzeit vor allem Suchmaschinen, soziale Netzwerke und Audio-/Video-Plattformen auf mehr Werbe-Spendings hoffen. Insgesamt wollen 37 Prozent der Befragten mehr in die digitale Kommunikation investieren. Das sind keine guten Nachrichten für die klassischen Vermarkter.Und das eigentliche Bild ist sogar noch düsterer: Der Großteil der Befragten (40 Prozent) will 2021 in keinem Kanal mehr Geld für Werbung ausgeben. Bezogen auf alle Kanäle rechnen die Befragten mit einem leichten Rückgang der Ausgaben.Darin steckt zwar ein Gutteil Lesen im Kaffeesatz. Schließlich räumt mit 45 Prozent der Befragten die Mehrheit ein, ihre Werbeausgaben für 2021 bisher noch gar nicht oder nur teilweise geplant haben.