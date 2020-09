„Mit der interaktiven Google Lens-Technologie können wir ein individuell anpassbares, facettenreiches Markenerlebnis direkt auf dem Produkt und am Point of Sale bieten.“ Martin Böhm Teilen

Martin Böhm, Chief Digital Officer von Beiersdorf, ist vom Marketingpotenzial der Augmented Reality überzeugt: “Mit der interaktiven Google Lens-Technologie können wir ein individuell anpassbares, facettenreiches Markenerlebnis direkt auf dem Produkt und am Point of Sale bieten. Wir sind überzeugt, dass diese Technologie und die Art und Weise, wie wir diese als Marke nutzen, das Einkaufserlebnis revolutionieren kann.”Insgesamt entwickelten Google und Beiersdorf drei verschiedene Lens Experiences, die nun in einem „Learn and Improve“-Prozess auf ihr Alltags- und Einsatzpotenzial untersucht werden. Die Experiences bilden die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten von Augmented Reality in der Produktpräsentation ab: Informationen zur Nutzung, Informatonen zum Produkt und emotionale Interaktionen mit der Markenwelt.Kunden, die die Verpackung des Nivea-Men-Gels scannen, können Anwendungstipps, ergänzende Produktinformationen und eine interaktive Begegnung mit dem aus Netflix bekannten Schauspieler und Grimme-Preisträger Edin Hasanović aktivieren.Auch für Google Zoo ist das Projekt eine Chance, die Relevanz von Augmented Reality für die Marketingpraxis zu beweisen. Achim Rietze, Strategy Lead, bei Google Zoo, ist überzeugt, dass die Nutzung von Google Lens dem Handel ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird: “Einer der Schwachpunkte bei Offline-Einkäufen ist das Fehlen von Produktinformationen. Käufer stehen im Laden und möchten wissen: Was ist die Geschichte hinter den Inhaltsstoffen? Welche Creme ist die richtige für meine Haut? Informationen, die sie jetzt durch das Lensen eines Produkts erhalten können.”Die auf 1000 Stück limitierte Verpackung von Nivea Men „Active Energy Wake-Up Sofort Effekt Gel“ ist ab sofort exklusiv und für eine begrenzte Zeit im Nivea Haus Hamburg am Jungfernstieg erhältlich. cam