Tim Bendzko gewann 2011 den von Stefan Raab initiierten Bundesvision Song Contest.

Events in Zeiten von Corona: An diesem Freitag gibt der deutsche Popstar ein exklusives Konzert vor 120 Zuschauern, die seinen Auftritt auf der Bühne von ihren Autos aus verfolgen werden. Per Live-Stream lässt sich über die Online-Kanäle von Seat und Sat 1 auch virtuell an der Veranstaltung teilnehmen.