So nachdrücklich kämpft Oatly für Pflanzenmilch an europäischen Schulen

© Oatly Die Oatly Kampagne setzt sich für pflanzenbasierte Milchalternativen an Schulen ein.

Bereits Ende Mai hat der Hafermilchhersteller Oatly seine "School Milk"-Kampagne gelauncht - das Thema dahinter ist jedoch aktueller denn je: Bisher subventioniert das EU-Schulprogramm in hohem Maße Kuhmilchprodukte an Kindergärten und Schulen. Oatly setzt sich nun mit einer Petition dafür ein, dass auch pflanzenbasierte Milchalternativen Einzug in die Klassenräume erhalten.