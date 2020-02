"Shoppo, der Kerle-Coach" | EDEKA Online-Spot

Mit dem fiktiven "Kerle-Coach Shoppo" erhofft sich der Edeka-Verbund in seiner neuen bundesweiten Online-Kampagne, Aufmerksamkeit für seine Männer-Pflegeprodukte schaffen zu können. Wie das Vorbild Jürgen Klopp soll Knop alias "Shoppo" mit direkter und kerniger Ansprache im Fußball-Duktus auf passende Produkte der drei Schwerpunktsortimente Dusche und Deo, Haarpflege und Sensitive hinweisen – darunter auch die Edeka-Eigenmarkenlinie "elkos for men".Startschuss für die Werbemaßnahmen ist ein Video, das eine inszenierte Pressekonferenz zeigt (siehe oben), in der sich "Shoppo" als Botschafter der Kampagne präsentiert. "Ich habe mir schon als Kind mit meinem Vater wirklich jedes Edeka-Regal angeschaut", sagt der sichtlich bestens gepflegte Coach in dem Film und nimmt dabei viele Redewendungen aus dem Fußballgeschäft aufs Korn. Weiteres Beispiel: "Ich habe jahrelang auf höchstem Niveau geduscht und mich im Ausland mehrfach eingecremt."Das Pressekonferenz-Video wird Edeka ab heute auf Facebook, Instagram und Youtube ausspielen. Während des Kampagnenzeitraums von Februar bis Ende Mai sollen weitere Kurzclips mit Pflegetipps rund um das Angebot in den Drogerie-Abteilungen der Edeka-Märkte folgen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Edeka will mit der Männer-Kampagne auch an den Erfolg der "Schön von innen und außen"-Drogeriekampagne anknüpfen, bei der die weiblichen Kunden angesprochen wurden. ron