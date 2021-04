© Audi Hildegard Wortmann, Vorständin Vertrieb und Marketing, und Markus Duesmann, Vorsitzender des Audi Vorstands mit dem Q4 Sportback 50 e-tron

Audi hat gestern mit einer digitalen Weltpremiere die beiden vollelektrischen Audi Q4 e-tron und den Audi Q4 Sportback e-tron vorgestellt. Das nächste Kapitel des "Celebration of Progress" war ein selbstbewusstes Schaulaufen technischer Neuheiten und viel Prominenz. Einige davon wird man in der Launchkampagne für die neuen Modelle wiedersehen. Der Auftritt, der von Thjnk kommt, läuft sukzessive an, ab Juni rund um die Markteinführung startet der TV-Flight.