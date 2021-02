© Audi Audi bricht mit dem Audi e-tron GT in eine neue Ära auf. Die ersten Motive sind schon live. Die Kampagne kommt von Thjnk

Vergangene Woche hat Audi mit dem Day of Progress eine doppelte Premiere gefeiert: den Launch des Audi e-tron GT als neues Flaggschiff und den Aufbruch der Marke in einer neue Ära. Warum beides miteinander zusammenhängt, was das für die Markenkommunikation bedeutet und wieso Audi eine unendliche Geschichte sein kann, erklärt Henrik Wenders, Leiter Marke Audi, im Gespräch mit HORIZONT.