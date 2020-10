© Audi Henrik Wenders, Senior Vice President Marke Audi

Gerade hat Audi mit "Future is an Attitude" die kommunikative Leitidee für die kommenden Monate präsentiert. Es ist die erste große Arbeit von Henrik Wenders, der seit April als Markenchef für Audi global verantwortlich ist. Grund genug für ein Gespräch über Basisarbeiten, die Marken-DNA, die Bedeutung von Conventions und ob Brand-Building nur noch in Social Media funktioniert. Und er verrät für was Audi künftig in einem Satz stehen soll.