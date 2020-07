Der Audi A3 gehört zu den festen Größen im Portfolio des Ingolstädter Premiumherstellers - seit fast einem Vierteljahrhundert. Gut fünf Millionen Einheiten sind bisher vom Band gelaufen. Jetzt kommt die nächste Generation in den Handel undfährt die Kommunikation für den Audi A3 Sportback hoch.Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Frage, wie Technik dem Menschen hilft, sein Leben einfacher zu gestalten oder neue Welten zu entdecken. Doch Audi will mit ein paar netten Bildern zum Launch des neuen Modells nicht einfach nur Neuheiten aufzählen - was in der zweiten Hälfte des Films durchaus passiert. Das Auto soll als Protagonist auftreten, auch um den Nutzen von Technik särker zu unterstreichen. Beim A3 Sportback reagiert das Fernlicht automatisch auf entgegenkommende Autos. Oder das Fahrzeug passt sich den Stimmungen seiner Fahrerin oder seines Fahrers an. Das mögen auf den ersten Blick nette Gimmicks sein, soll aber zeigen, dass Technologie durchaus Emotion kann. Der Claim "Vorsprung durch Technik" wird so anders interpretiert und neu aufgeladen. Genau das war im Audi-Marketing in den Monaten vor dem Lockdown immer wieder zu hören Der Spot, der auch in den sozialen Netzwerken läuft, wird in verschiedenen Varianten in unterschiedlichen Märkten zu sehen sein, unter anderem in Italien, Österreich, Spanien und Frankreich. Um für eine breite Aufmerksamkeit zu sorgen gehören neben dem klassischen TV unter anderem auch Smart TV (Amazon und Samsung TV), Digital OoH, Programmatic Display und Print zum Mix.Für die Kreation und die Umsetzung der internationalen Kampagne sindundverantwortlich. mir