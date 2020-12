© Audi Der Weihnachtsmann bekommt ein neues Vehikel

Passend zur Weihnachtszeit legt Audi den nächsten Baustein der globalen Markenkampagne "Future is an attitude" vor. In dem Spot erzählen der Autobauer und seine Agentur Thjnk eine völlig neue Geschichte vom Weihnachtsmann und seinem Schlitten.