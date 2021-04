© Zalando Zalando will seine Kunden dabei unterstützen, nachhaltige Modeentscheidungen zu treffen.

Es gehören immer zwei dazu, auch beim Thema Nachhaltigkeit: Sowohl die Industrie als auch die Verbraucher müssen nicht nur besser handeln wollen, sondern ihre Vorsätze auch umsetzen. Zalando will dabei Hilfestellung leisten. Der heute vorgestellte Report "It Takes Two" soll dazu anregen, das "Attitude-Behavior-Gap" für nachhaltige Mode zu schließen. Bei der Vorstellung des Reports betont Kate Heiny, Director Sustainability bei Zalando, wie hoch die Wertevorstellungen der Kunden sind - und wie schwer es ihnen fällt, diese in Kaufentscheidungen umzusetzen.