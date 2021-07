Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger für toom: Respekt verdienst du dir immer wieder neu (52 Sek)

Sportfive hat den Bereich Athletenvermarktung kürzlich mit dem ehemaligen Adidas-Kommunikator Bastian Steineck ausgebaut und strebt an, neben reinen Vermarktungsaufgaben künftig auch Content Management und Markenführung verstärkt anzubieten. Einige Arbeiten kann die Agentur in diesem Bereich schon vorweisen: Kürzlich startete etwa eine Toom-Kampagne mit Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanovic , für die Sportfive die Zusammenarbeit von Brand und Testimonials vermittelte. Zudem zeichneten die Hamburger für die Partnerschaften von Thomas Müller mit Caparol und Basketball-Star Dennis Schröder mit Hugo Boss verantwortlich (siehe weiter unten).Die Zusammenarbeit von Dennis Schröder und Hugo Boss zeigt, wie Marken über Kooperationen mit Athleten an jüngere Communities gelangen können. Der schwäbische Luxusmodenhersteller tat sich erst mit dem Sportwear-Produzenten Russell Athletic zusammen, um eine sportlich-elegante Capsule Collection für Basktball-Fans zu entwerfen. Dennis Schröder, der allein auf Instagram fast 2 Millionen Follower hat, unterstützte die Zusammenarbeit der Marken als Testimonial.Ohne konkret auf das genannte Beispiel einzugehen: Background-Checks sind enorm wichtig. Mit wem arbeitet man da eigentlich zusammen? Besteht die Gefahr einer Entgleisung in den sozialen Netzwerken? Hier gilt buchstäblich das Prinzip: Augen auf bei der Partnerwahl! Trotz aller Vorsicht ist es zudem ratsam, Exit-Klauseln zu mehreren Fällen wie etwa Dopingvergehen in den Vertrag einzubauen. Leistet sich das Testimonial einen Fehltritt, kann man sich darauf berufen. Wichtig ist, dass man als Marke die Möglichkeit hat, möglichst schnell die Zusammenarbeit beenden zu können, wenn es Probleme gibt.