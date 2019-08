Eine Sprecherin des Unternehmens erklärt auf Anfrage, dass derzeit weder Kampagnen noch Auftritte bei Veranstaltungen mit Asap Rocky geplant sind. Die Frage, ob die Automarke in Zukunft generell auf eine Zusammenarbeit mit dem Künstler verzichtet, konnte die Sprecherin nicht beantworten. Allerdings betonte sie, dass es mit Asap Rocky - anders als zum Beispiel mit DJ Felix Jaehn oder Tennisprofi Roger Federer - ohnehin keinen Markenbotschafter-Vertrag gibt.Asap Rocky war 2017 einer der Protagonisten in der erfolgreichen Kampagne "Grow up" für die Kompaktklasse-Modelle von Mercedes-Benz. Mit dem Auftritt war es gelungen, die Modelle von ihrem angestaubten Image zu befreien und jünger zu positionieren. Die Kampagne wurde von der Agentur Antoni Garage entwickelt und gilt als die bislang wichtigste Arbeit der Berliner Kreativen für ihren Großkunden. mam