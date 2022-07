© E wie einfach E wie einfach will Bürger bei der Bewässerung von Hamburgs Bäumen einspannen

Temperaturen von über 30 Grad, keine Wolke am Himmel - und so richtig geregnet hat es zwischen Hamburg und München auch schon lange nicht mehr. Deutschland ächzt unter der brütenden Sommerhitze. Und damit sind nicht nur die Menschen gemeint. Auch der Natur, und insbesondere den Bäumen, macht die Trockenheit zu schaffen. In Hamburg soll nun ausgerechnet eine Kunstaktion die städtischen Bäume vor der Austrocknung bewahren.