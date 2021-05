"Are you AMG-ready?"

© Mercedes-AMG Der Mercedes-AMG G 63 ist eines der Hero-Modelle in der neuen Markenkampagne von Mercedes-AMG

Mercedes-Benz feilt an seiner Luxusstrategie. Dabei spielen die Sub-Brands wie Mercedes-AMG eine besondere Rolle. Die neue Kampagne "Are you AMG-ready?" zeigt nicht nur, wohin die Reise der Marke geht. Sie will mehr Vielfalt bieten, Frauen ansprechen und mehr Lifestyle bieten. Der Auftritt soll auch bestehende Kundinnen und Kunden an die Marke binden und neue gewinnen. Die Kreation der Kampagne kommt von der neuen Leadagentur Rankin London, hinter der der britische Starfotograf und Regisseur Rankin steht.