Diese Unternehmen sind für Young Professionals am attraktivsten

© IMAGO / agefotostock Bestimmte Unternehmenswerte haben für junge Berufstätige durch die Krise an Relevanz gewonnen

Die Pandemie hat bei jungen Menschen ihre Spuren hinterlassen. Freiheitseinschränkungen und wirtschaftliche Unsicherheit haben die Ansprüche von Young Professionals an potenzielle Arbeitgeber verändert, so dass jetzt teilweise andere Werte im Fokus stehen als noch vor Krisenbeginn. Dadurch kommt es auch zu Verschiebungen im Ranking der bei jungen Fachkräften beliebtesten Unternehmen, wie die Employer-Branding-Beratung Universum in ihrer alljährlichen Studie ermittelt hat.