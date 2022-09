Rewe und E-Sports - dass diese Kombination passt, will das Unternehmen in einer neuen Arbeitgeberkampagne zeigen

Seit Anfang dieses Jahres ist Rewe an dem Kölner E-Sports-Unternehmen SK Gaming beteiligt . Jetzt will der Lebensmitteleinzelhändler sein Engagement im Profi-Gaming bekannter machen und als Hebel im Recruiting einsetzen. Dazu startet das Unternehmen jetzt die Arbeitgeberkampagne "Bring dich ins Spiel und join the Rewe Clan".