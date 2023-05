Die Aldi Süd-Mitarbeitenden fungieren in der neuen Recruiting-Kampagne als Markenbotschafter.

Vor allem das Thema Diversity rückt in dem kampagnenbegleitenden 60-Sekünder in den Fokus, der seit dem 15. Mai auf allen digitalen Kanälen von Aldi Süd zu sehen ist. Der Film gibt Einblicke in den Arbeitsalltag bei Aldi und zeigt die verschiedensten Mitarbeitenden - von jung bis alt - beim Verräumen der Lebensmittel, bei der Logistik oder beim Meeting mit den Kolleginnen und Kollegen.

Während der Handelsriese mit der Einführung des neuen Markenclaims vor allem daran interessiert war, seinen Markenkern nicht mehr rein über den günstigen Preis, sondern ebenfalls über die Qualität zu kommunizieren, entwickelt die neue Employer-Branding-Kampagne diesen Ansatz nun weiter: "Gutes für alle" - so die Botschaft - gilt nicht mehr nur für die Kundschaft, sondern ebenso für die Mitarbeitenden, die Aldi Süd am Herzen liegen.

"Wir zeigen mit der Employer Branding Kampagne, dass alle Aldi Süd Mitarbeitenden mit ihrer individuellen Arbeitskraft und Tätigkeit, egal ob auf dem Gabelstapler im Lager, in der Filiale oder am Schreibtisch, einen essenziellen Teil dazu beitragen, dass 'Gutes für alle.' jeden Tag möglich ist," sagt André Giesen, Group Director Human Resources bei Aldi Süd, zur neuen Kampagne.Verantwortlich für die Idee dahinter sowie die Werbemittel-Umsetzung zeichnet die auf Personalmarketing spezialisierte Territory-Tochter Embrace in Kooperation mit der Mediaagentur PHD Germany. Neben Social Media werden verschiedene Varianten des Kampagnenfilms (6-, 20-, 30- und 60-Sekünder) ebenfalls via Addressable sowie Connected TV ausgespielt. Dazu kommen Werbemaßnahmen über Plakate am Point of Sale, Anzeigen im digitalen Handzettel sowie Beiträge auf dem Karriere-Instragram-Kanal von Aldi Süd.