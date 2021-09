So sieht das neue Headquarter des Xing-Konzerns New Work aus

© New Work Im neuen New Work Headquarter gibt es sogar einen Record Store

Als der Xing-Vorstand Anfang 2019 verkündete, das Business-Netzwerk in New Work SE umbenennen zu wollen, waren die Mitarbeiter des Unternehmens wahrscheinlich mehr als angetan. Schließlich war mit der Umbenennung unterschwellig auch ein Versprechen verbunden. Das Unternehmen habe sich "der Vision einer besseren, menschlicheren Arbeitswelt verschrieben", hieß es damals. Vor diesem Hintergrund dürfte auch die neue Konzernzentrale des Unternehmens von Interesse sein - und das nicht nur im Xing-Kosmos. Wie sieht das "Büro der Zukunft" aus Sicht von New Work aus? Wir zeigen Bilder vom neuen Unternehmenssitz.