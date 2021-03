Bei Volkswagen steht das Thema E-Mobilität seit einiger Zeit ganz oben auf der Agenda. Im November hat der Wolfsburger Autobauer angekündigt, in den nächsten fünf Jahren rund 73 Milliarden Euro in die Digitalisierung und Elektrifizierung seiner Modellpalette zu investieren. Zudem hat Volkswagen gerade erst die neue Transformationsmarke CARIAD gelauncht, die sich ebenfalls mit der elektrischen Zukunft des Konzerns befasst. Glaubt man mehreren US-Medien, geht der Hersteller in Übersee allerdings einen großen Schritt weiter - und lässt seine E-Auto-Flotte unter dem neuen Markennamen Voltswagen auf die Straße. Ein echter Rebranding-Hammer oder doch ein vorgezogener Aprilscherz?