Es gibt viele Produktfeatures der brandneuen Apple Watch 7, die sich in einer Werbekampagne thematisieren ließen. Das "bisher größte und fortschrittlichste Display" etwa, die "um 33 Prozent verbesserte Ladezeit" oder der deutlich robustere Korpus, um nur einige zu nennen. Auch die Gesundheitsfunktionen der Smartwatch wurden verbessert. Doch in seinem neuen Werbespot erklärt Apple nicht, wie man mit der Uhr seine Blutsauerstoff­sättigung misst. Stattdessen zeigt Apple Horrorsituationen, in denen Menschen nur dank ihrer Apple Watch überleben.