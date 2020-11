© Apple Apple bewirbt in dem Film die Dolby-Vision-Technologie beim iPhone 12 Pro

In den großen Werbekampagnen für seine iPhones dreht sich bei Apple schon seit einigen Jahren fast alles um die Qualität der eingebauten Kamera. Nach zahlreichen "Shot-on-iPhone"-Spots, in denen mehrere prominente Filmemacher Regie führten, will Apple jetzt beweisen, dass sein neues iPhone 12 Pro jeden Nutzer zum cinematischen Genie machen kann.