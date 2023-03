"Spar-Assistent"

Rewe setzt bei Ablösung des gedruckten Werbeprospekts jetzt auch auf Instagram

Rewe arbeitet unter Hochdruck an Alternativen für seinen Werbeprospekt, der in der gedruckten Form planmäßig im Juli 2023 eingestampft werden soll. Nachdem der Handelskonzern seine Handzettel bereits seit Ende August in digitaler Form an …