Edeka wirbt mit einem witzigen Spot für die Produktinnovation Apeel

Seit drei Jahren setzt Edeka bereits auf die aus den USA stammende Apeel-Schutzhülle, um Obst und Gemüse ganz ohne Plastik länger haltbar zu machem. Auch in diesem Jahr bewirbt der Lebensmittelhändler die nachhaltige Verpackungsinnovation mit einem amüsanten Online-Spot.

Nachdem Edeka Apeel 2020 mit einem TV-Spot um ein Faultier bewarb, das sich beim Griff zur Avocado ganz viel Zeit ließ, setzte das Unternehmen 2021 weniger auf unterhaltsames Storytelling, sondern erklärte die pflanzliche Schutzschicht lieber in einem eigenen Onlinespot . Schließlich ist die nachhaltige Verpackungsneuheit aus den USA immer noch weitgehend unbekannt. Aus diesem Grund setzt Edeka seine Werbeoffensive für Apeel jetzt mit einem neuen Online-Commercial fort.Und diesmal erzählt der LEH-Riese zusammen mit Jung von Matt wieder eine Geschichte, um die Vorzüge der pflanzlichen Schutzhülle zu verdeutlichen. In dem ironischen 20-Sekünder ist ein junger Mann zu sehen, der verschiedene, meist absurde Praktiken anwendet, um sein Obst und Gemüse so lange wie möglich frisch zu halten. An das Ende des Spots stellt Edeka die Botschaft, dass die revolutioniere Schutzschicht von Apeel dafür die einfachste Lösung ist.