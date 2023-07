AOK Rheinland/Hamburg

Eunique und Denyo rappen für die AOK und die Wichtigkeit von Krebsfrüherkennung

Die AOK Rheinland/Hamburg startet eine Imagekampagne zum Thema Krebsfrüherkennung. Um das wichtige Thema möglichst unterhaltsam und auf den Punkt zu inszenieren, hat die Gesundheitskasse zusammen mit Ressourcenmangel die deutschen Hiphop-Musiker Eunique und Denyo für ein Musikvideo ins Boot geholt.

Mit dem Auftritt dreht die AOK Rheinland/Hamburg gleichzeitig ihre im vergangenen Herbst gestartete Dachmarkenkampagne unter dem Claim "Geht auf Karte" weiter, der sich vor allem an Young Professionals uind junge Familen richtete. Auch in der neuen Kampagne geht es um eine junge Zielgruppe, für die die Früherkennung von Haut-, Brust- und Prostatakrebs schon in der Altersklasse zwischen 25 und 49 Jahren besonders wichtig ist.





Um diese Menschen zu erreichen, setzen Kunde und Agentur auf einen eigens entwickelten Song, der das Thema Krebsvorsorge mit cleverem Text aufgreift und der von den Hiphop-Musikern Eunique und Denyo von den Beginnern in einem Kampagnenclip präsentiert wird. Der Titel: "Check das ab – geht auf Karte." Mit den beiden Protagonisten haben die AOK und Ressourcenmangel zwei authentische Botschafter mit ins Boot geholt, die genügend Strahlkraft mitbringen, um das Anliegen der Kampagne der Zielgruppe zu verdeutlichen. "Was diese Markenkooperation so unique macht, ist die grundsätzliche Message", sagt Denyo. "Hip-Hop ist ein perfektes Genre, diese Thematik zu behandeln, denn im Hip-Hop geht es darum, von seinen eigenen Gedanken und Gefühlen zu erzählen. Und um als Musiker zu fühlen, was man sagt, muss es einem etwas bedeuten."



Dier 27-jährige Rapperin Eunique ergänzt: "Früherkennung ist ein Thema, über das nicht oft genug gesprochen wird – und wenn, dann meistens, wenn es schon zu spät ist. Es geht nicht darum, dass es ein Charthit wird. Es geht darum, gemeinsam für etwas zu stehen – auch weil es nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer. Diese Kampagne ist wichtig und ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein."

Laut Dirk Hennes, Abteilungsleiter Marketing bei der AOK Rheinland/Hamburg, nehmen seit der Corona-Pandemie deutlich weniger Menschen Krebsvorsorgeuntersuchungen in Anspruch: "Eine von uns beauftragte Studie zeigt: Menschen wünschen sich mehr Aufklärung, Beratung und Erinnerung an wichtige Untersuchungen. Mit unserer Botschaft können wir uns wiederholt als verlässlicher Gesundheitspartner vor Ort präsentieren und den Beweis antreten, dass wir da sind, wenn man uns braucht", so Hennes.