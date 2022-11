© Imago / Agefotostock Süßigkeiten und andere ungesunde Produkte tauchen besonders häufig in an Kinder andressierter Werbung auf

Ein Bündnis aus Ernährungs- und Kinderschutzorganisationen will Werbung für ungesunde Lebensmittel in Deutschland stark eindämmen. Zu den Unterzeichnern des Appells an die Bundesregierung gehören unter anderem die AOK, die Techniker Krankenkasse, Foodwatch sowie das Deutsche Kinderhilfswerk.