Verständnis und Relevanz sind gefragt: Kundenorientierte Werbung zeichnet sich nicht nur dadurch aus, bestimmte Zielgruppen zu erreichen, sondern auch dadurch zu verstehen, welche Botschaften für diese relevant sind. Dass dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung gewinnt, hat auch die jährliche Amazon Ads-Konferenz unBoxed gezeigt.

Und das heißt konkret: Marken können beispielsweise ihre Kundinnen und Kunden über Smart Speaker wie Amazon Echo erreichen, die laut der von OMD Germany durchgeführten Studie „The Age of Voice“ bereits in jedem dritten deutschen Haushalt stehen.

Die Entwicklung relevanter Werbung und die Bedeutung einer kundenorientierten Measurement-Strategie* war ein wichtiges Thema auf der jährlichen Amazon Ads-Konferenz unBoxed . „Marken bewegen sich von der Verkaufsförderung hin zum Aufbau von Beziehungen mit Konsumenten“, hat Ami Lanzi, COO von Publicis Commerce, auf der unBoxed erläutert. „Marken sind nun in der Lage, mit ihren Kundinnen und Kunden dort zu interagieren, wo sich diese gerne aufhalten“, sowohl auf den bevorzugten Kanälen als auch über die meist genutzten Geräte.

Effektive Videoinhalte für bessere Kundenbindung

Video-Werbung ist ein wirkungsvolles Instrument zur Kundenbindung. In einer Studie des Videoproduktions-Unternehmens Wyzowl aus dem Jahr 2022 gaben 88 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten an, durch Videoinhalte zu einer Kaufentscheidung bewegt worden zu sein. Auf der unBoxed hat Amazon Ads neue Lösungen vorgestellt, mit denen Werbetreibende Video noch effektiver nutzen können:

Sponsored Display Video Creative ist eine flexible Self-Service-Werbelösung, die Werbetreibenden die Möglichkeit bietet, auf und außerhalb von Amazon Video-Anzeigen auszuspielen. Somit können Werbetreibende durch Video-Werbung das Bewusstsein und die Berücksichtigung ihrer Produkte und Marken ausbauen.

Amazon Creative Services hilft Werbetreibenden vertrauenswürdige Dienstleister zu finden, zu vergleichen und direkt bei ihnen zu buchen. Die Angebote beinhalten Videokreation und -bearbeitung, Bilderstellung und -bearbeitung, die Erstellung von Brand Stores sowie Übersetzungen. Der Dienst ist kostenlos und erfordert keine Mindestbuchungen.

Video Builder ist ein Tool, mit dem Marken innerhalb kurzer Zeit Videos für ihre Amazon-Sponsored-Brands-Kampagnen erstellen können.

„Unsere Lösungen für Videowerbung, zu denen auch unsere Streaming-Services Twitch und Freevee gehören, funktionieren am besten im Zusammenspiel“, sagt Nils Graef, Managing Director für Amazon Ads in Deutschland. „Sie erleichtern es Marken, ein für sie relevantes Publikum in großem Umfang und mit ansprechenden Kampagnen zu erreichen sowie deren Effektivität zu messen und zu optimieren."