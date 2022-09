Einerlei, ob es um den schnellen Kaufimpuls geht oder um den Aufbau einer Markenidentität: Audio- und Radiowerbung erreicht und aktiviert Zielgruppen. Marketingexperten wissen, dass Audioformate einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Kanälen haben, denn sie liefern starke Reichweiten zu einem unschlagbaren ROI.



Die Resultate der Studien sind eindeutig: Radiowerbung und Audiokampagnen funktionieren in allen Branchen. Auf www.audioeffekt.de können sich Werbungtreibende Erfolgsgeschichten auf ihrem Geschäftsfeld anschauen – von FMCG bis Automotive, von Health Care bis Handel.Zwischen zwei Forschungsansätzen wird dabei unterschieden:zeigt die individuelle Abverkaufs-Aktivierung von Radiokampagnen. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Marktforschungsinstitut GfK, dem größten deutschen Anbieter von Daten und Analytik, untersucht dieser Forschungsansatz die Effizienz von Radiokampagnen und belegt, wie hoch der sogenannte STROI (Short Term Return on Investment) war. So erfahren die Werbungtreibenden konkret, wie viel Geld jeder Euro erwirtschaftet hat, den sie in Radiowerbung investiert haben. Wie effizient Audio in den einzelnen Branchen funktioniert, zeigt der Audioeffekt ROI Counter.überprüft, ob sich durch die Audiowerbung die Bekanntheit und das Image der beworbenen Marke verbessert hat – ganz individuell nach den jeweiligen Zielsetzungen und KPIs. Begleitend zur jeweiligen Audiokampagne werden dazu Tracking-Studien durchgeführt und Vergleiche zu Nicht-Erreichten der Kampagne ausgewertet. So lassen sich konkrete Werte für die einzelnen Branding-KPIs ermitteln.Ob im Homeoffice, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit: Die Ohren sind always on. Mit einer Audiostrategie können Werbungtreibende die Verbraucherinnen und Verbraucher 24/7 effektiv und effizient erreichen.So setzen Marken und Unternehmen mit kleinen und großen Werbebudgets auf die Aktivierungsleistung und Image-Booster durch Audio. Wie das konkret aussieht und mit welchen Ergebnissen, das zeigen die Erfolgsstorys auf www.audioeffekt.de . Ein Besuch auf der Webeseite lohnt sich!