Warum Werbung besonders sonntags wirkt? Das hat BILD am SONNTAG in der neu aufgelegten Sonntagsstudie eingehend untersucht. Dabei konnten aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen werden, warum die Voraussetzungen für die Werbewirkung sonntags besonders gut sind.

Verpflichtungen werden auf ein Minimum reduziert und was den Menschen wirklich wichtig ist, rückt in den Mittelpunkt. Der ideale Sonntag stellt ausschließlich private Aktivitäten mit Me und Us-Time in den Vordergrund. Dies zeigt sich vor allem an den Aktivitäten, die ausnahmslos freizeit- oder sozialorientiert sind (beispielsweise Entspannen, Ausruhen, nichts tun (70 Prozent), Musik hören (67 Prozent), mit Kindern spielen, Zeit mit Partner/Familie verbringen (64 Prozent)).

Sonntag ist Zeit für Entspannung. Und für schöne Entscheidungen. Kurz gesagt: sonntags hat man den Kopf frei. Auch für Werbung.

Die Sonntagszeitung bekommt beim Frühstück (32 Prozent) und vormittags (41 Prozent) die höchste Aufmerksamkeit und setzt so fast exklusiv die Themen für den Tag.Sonntag ist nicht nur der Tag für Entscheidungen, sondern der für große Entscheidungen. Über größere Anschaffungen wird vor allem am Sonntag nachgedacht. 26 Prozent der Gesamtbevölkerung und sogar 52 Prozent der Leser von BILD am SONNTAG geben das an.

Dabei bleibt es nicht nur bei Überlegungen. Vor allem die Leser von BILD am SONNTAG wollen kaufen. Sie haben durchschnittlich eine höhere Einkaufsabsicht als die Gesamtbevölkerung. Deshalb ist der Sonntag als wichtiger Entscheidungstag auch von hoher Werberelevanz!



Die Einkaufsabsichten der Leser von BILD am SONNTAG sind in allen Bereichen deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Dabei sind die beliebtesten Kategorien Reisen (70 Prozent, Haushalts- und Elektrogeräte (67 Prozent) sowie Consumer Electronics (Computer/Smartphone (66 Prozent) und Unterhaltungselektronik (63 Prozent)).