OTTO wirbt Weihnachten erfolgreich mit Video OTTO ist bereits seit 2012 auf Pinterest aktiv und gehört zu den ersten Werbetreibenden von Pinterest in Deutschland. Die Plattform ist ein wichtiger Bestandteil der Marketingstrategie des Handelsunternehmens und dient insbesondere zur Steigerung von Markenbekanntheit in den Kategorien Home und Fashion und zu saisonalen Anlässen wie Weihnachten. Laut Andreas Oing, Social Media Manager Strategy & Brand, nutzt OTTO Pinterest-Trends und Insights als Grundlage für die Entwicklung von Inhalten und zur Steuerung von Kampagnen und der gezielten Ansprache ihrer Zielgruppen - natürlich auch in der wichtigen Weihnachtssaison. OTTO erzielte mit maßgeschneiderten Videos, die inspirieren, bereits vergangenes Weihnachten mit knapp 22,5 Mio. Impressions starke Ergebnisse und möchte in dieser Weihnachtssaison noch stärker in Video investieren. Im nächsten Schritt plant OTTO, die Produktkataloge ausgewählter Eigenmarken auf Pinterest einzustellen, um auch den direkten Abverkauf von Produkten zu testen. Ein Erfolgs-Tipp von Oing: “ Pinterest Analytics sind Gold wert, um die eigene Zielgruppe besser zu verstehen und die Content-Strategie darauf auszurichten. Es zahlt sich aus.”

OTTO Weihnachtskampagne 2020 auf Pinterest #1

OTTO Weihnachtskampagne auf Pinterest #2

Quelle: OTTO auf Pinterest

FERRERO setzt zu Weihnachten auf Pinterest Insights Ferrero war einer der ersten Anzeigenkunden von Pinterest in Deutschland und wurde 2016 auf die Plattform aufmerksam, als sie über Pinterest mehr Traffic für die eigenen Markenwebsites generieren konnten, als über die führende Online-Suchmaschine. Pinterest ist mit seinem Beitrag zu inkrementellen Reichweiten inzwischen integraler Bestandteil der digitalen Full-Funnel-Strategie des Marktführers im deutschen Süßwarenmarkt, insbesondere in der sehr wichtigen Weihnachtssaison. Lukas Wiener, Senior Digital Media Manager bestätigt den Erfolg der vergangenen Weihnachtskampagnen, in denen Ferrero u.a. Pinterest-Insights gezielt für die Kreation und Gestaltung der Kampagnen genutzt hat und damit starke Ergebnisse erzielen konnte, z.B. CPC Performance für die nutella Kampagne 80% besser als der Benchmark. Noch wichtiger als sonst ist laut Lukas Wiener in diesem Jahr ein frühzeitiger Start der Kommunikation auf der Plattform. Sein Tipp für Erfolg auf der Plattform: eine enge Zusammenarbeit mit Pinterest, um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu verstehen und entsprechend darauf abgestimmten Content zu entwickeln.

Quelle: Nutella Deutschland auf Pinterest, Kreativ mit Ferrero auf Pinterest

Um Awareness zu generieren, eignen sich insbesondere Videos als Hauptformat.

zu generieren, eignen sich insbesondere Videos als Hauptformat. Mit Standardanzeigen und Collections Ads lässt sich die Markenpräferenz steigern: Nutzer können den Content genau in dem Moment sehen, wenn sie offen sind für neue Marken und Produkte. Ein neues Format sind hier die Slideshows für Collections, mit denen sich noch mehr Inhalte aufmerksamkeitsstark in Anzeigen darstellen lassen.

steigern: Nutzer können den Content genau in dem Moment sehen, wenn sie offen sind für neue Marken und Produkte. Ein neues Format sind hier die Slideshows für Collections, mit denen sich noch mehr Inhalte aufmerksamkeitsstark in Anzeigen darstellen lassen. Und für nahtlose Conversions bietet Pinterest eine Vielzahl an Shopping-Formaten: So auch eine neue Funktion innerhalb von Shopping-Anzeigen mit Produktdetails wie Bewertungen, Verfügbarketi, Versand- und Preisangaben. Mit ihrer Hilfe können User Produkte besser einschätzen und gut informiert ihre Kaufentscheidungen treffen.

Pinterest-User beginnen, sich früh über Weihnachten Gedanken zu machen. Sie lassen sich schon im September inspirieren. Für Marketing-Manager heißt das: Sie können – und sollten – ihre Zielgruppen bereits jetzt mit Inhalten rund um das Thema Weihnachten auf Pinterest erreichen.Pinterest ist der ideale Ort für persönliche Inspiration in allen Lebensbereichen.nutzen Pinterest Monat für Monat. Sie planen ihre Zukunft und lassen sich inspirieren, um genau das Leben zu erschaffen, das sie lieben.Laut einer Erhebung von Nielsen hat die Plattformmonatlich in Deutschland. Und sie kommen mit einer Absicht: sie wollen einkaufen. Tatsächlich geben 82 Prozent der monatlich aktiven Nutzer an, dass sie auf Pinterest aktiv nach Produkten zum Kauf suchenMeist sind die Menschen, die auf Pinterest gehen, noch nicht auf ein bestimmtes Produkt oder eine Marke festgelegt: 97 Prozent der Top-Suchanfragen enthalten keine Nennung einer bestimmten Marke. Das heißt konkret: Unternehmen und ihre Marken erreichen die Konsumenten sehr frühzeitig, nämlich genau dann, wenn sie noch unentschieden sind.Mit dem Start der Weihnachtssaison beginnen jetzt die für das Onlineshopping relevantesten Monate des Jahres. Analysiert man die Suchanfragen rund um das Thema Weihnachten auf Pinterest und vergleicht, so zeigt sich ganz deutlich: Bereits ab September steigt das Suchvolumen kontinuierlich an. Und die Zahl der Suchanfragen ist höher als auf anderen Suchmaschinen.In einer Pinterest-Studie aus dem April 2021 gebenan, dass sie Weihnachten 2021 schöner und größer feiern möchten als bisher– und Marken haben die Chance, sie genau dabei zu unterstützen.Analysen belegen: Je früher Marken ihre Zielgruppen zu Weihnachten auf Pinterest ansprechen, desto erfolgreicher laufen ihre Kampagnen. Die Conversion Rate stieg im letzten Jahr durchschnittlich um den Faktor 4,7, wenn User frühzeitig mit Content in Berührung kamen, und sie generierten einen um mehr als dreimal höheren Umsatz als jene, die später angesprochen wurdenDie Resultate der Weihnachtsstudie von Pinterest und Dynata aus dem April 2021 zeigen:, die im Jahr 2020 noch vor dem Oktober mit dem Einkauf von Weihnachtsprodukten auf Pinterest begannen, gebenin der Weihnachtssaison ausIm vergangenen Jahr wurden 60 Prozent aller von Pinterest beeinflussten Weihnachtsausgaben bis zum Ende des Cyber Monday getätigt, also bis zu jenem Tag, an dem Online-Shops mit besonders attraktiven Rabattaktionen locken. Im Vergleich dazu waren es durchschnittlich nur 45 Prozent auf allen anderen eCommerce-Webseiten. Das bedeutet: Marken, die auf Pinterest schon vor diesem Tag mit ihren Kampagnen aktiv sind, können entsprechend von der Kauflaune der Pinterest-Shopper profitieren.Neben dem richtigen Zeitpunkt ist es für eine erfolgreiche Kampagne entscheidend, auch die richtigen Zielgruppen in der Weihnachtszeit anzusprechen. Pinterest hat sechs Weihnachts-Shopping-Typen auf der Plattform identifiziert, von denen drei im Folgenden näher skizziert werden (ausführlich sind alle auf dem Pinterest Weihnachtsportal zu finden):Menschen kommen unter anderem zu Pinterest, um Anregungen für saisonale Anlässe zu entdecken. Dielassen sich schon jetzt für die bevorstehenden Festtage inspirieren und legen nun bereits Pinnwände für Geschenkideen, Dekoration, Aktivitäten oder Rezepte an.Dielieben weihnachtliche Rituale. Laut einer YouGov-Umfrage unter Pinterest-Usern in Deutschland aus dem März 2020 geben 60 Prozent an, gerne den Weihnachtsbaum zu schmücken. Das spiegelt sich auch in dem Anstieg des Suchvolumens für Begriffe wie „Weihnachtsdekoration“ oder „Weihnachtsbasteln“ innerhalb dieser Zielgruppe wider. Unternehmen und ihre Marken können diese potentiellen Kunden mit Inhalten und Produkten erreichen, die dem festlich-traditionellen Charakter von Weihnachten entsprechen.Eine andere interessante Zielgruppe sind jene jungen Erwachsenen, die zum ersten Mal selbst Gastgeber sind: Paare beispielsweise, die gerade eine eigene Familie gegründet haben. Sie nutzen Pinterest, um sich auf ihre neue Rolle vorzubereiten und ihrem Weihnachtsfest eine ganz persönliche, neue Note zu geben. Marken haben hier die Möglichkeit, mit ihren Creatives auf Trends einzugehen, die diese Zielgruppe beschäftigen. Im aktuellen Weihnachts-Guide von Pinterest werden maßgebliche Trends rund um die Festtage gezeigt. Sie bieten wertvolle Insights für Kampagnen.Die Produktlösungen von Pinterest ermöglichen es Werbungtreibenden, die gewünschte Zielgruppe in jeder Phase des Marketing-Funnels zu erreichen – von der Inspiration bis zum Kauf.Zusammenfassend lässt sich sagen: Unternehmen und ihre Marken, die ihre Weihnachtskampagnen früh auf Pinterest zeigen, haben die Chance, kaufkräftige Nutzergruppen gezielt bei der Weihnachtsplanung zu inspirieren. Folglich können sie höhere Conversions und Umsätze zu erzielen. Marken wie Ferrero oder OTTO machen es vor; sie zeigen, wie erfolgreiche Weihnachtskampagnen auf Pinterest aussehen können.Um regelmäßig die neuesten Studien und Informationen rund um Pinterest zu bekommen, können sich Unternehmen für den monatlich erscheinenden Pinterest Business Newsletter anmelden.