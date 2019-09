Beratungskompetenz: Glaubwürdig, persönlich, authentisch



In Kombination mit den reichweitenstarken digitalen Angeboten des Verlages – der Website prisma.de, den Apps, sowie den prisma-Profilen auf den Social-Media-Kanälen – eröffnet sich dem Werbungtreibenden ein individuell konzeptionierbares Portfolio. Eine optimale Voraussetzung, um den prisma-Fan zum Fan des Werbungtreibenden zu machen.

„Eine umfassende persönliche Beratung ist seit den 70er Jahren das Aushängeschild der prisma-Services für Werbekunden“, weiß Sven Retz. „Die Kundenbetreuung greift vom Erstkontakt bis hin zur Unterstützung bei der Anzeigengestaltung und Vorschlägen zur optimalen Platzierung.“

Retz, prisma-Leiter Media Sales, erläutert: „Unsere Key Accounter und Verkäufer kennen jeden Werbepartner persönlich und haben Dank der Vielzahl an Leserstudien ein klares Bild von unserem Leser und dessen Lese- und Nutzungsverhalten.“ Das sei ist entscheidend, um ein optimales Angebot für den Werbepartner zu kreieren – und natürlich um fortlaufend die Produktpalette weiter zu entwickeln. „Wir richten unser Angebot “, so Retz, „konsequent am Bedarf der Werbepartner und deren Kommunikationsherausforderungen aus.“

STARKE FAKTEN SPRECHEN FÜR PRISMA Auflage wöchentlich: 7 Millionen Exemplare (IVW geprüft)

7 Millionen Exemplare (IVW geprüft) Service: Gezielte Forschung für Werbekunden und Leserinteressen

Gezielte Forschung für Werbekunden und Leserinteressen Qualität: Redaktionelle Qualität als Garant für Lesernähe