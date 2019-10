„Hinter uns liegt das erfolgreichste Jahr seit Sendestart“, freut sich Julia Schörner, Head of Sales, Disney Media Sales & Partnerships GSA. Viele neue Rekordmarken seien gesetzt worden. In der kommenden TV-Saison werde der Sender mit erstklassigen Inhalten für Kinder und Erwachsene nahtlos darauf aufbauen und den Wachstumstrend fortsetzen, kündigt Schörner an. „Das die Disney Kernwerte widerspiegelnde Programm sowie die besondere Umfeldqualität, die Brand Safety on Air und online, bedeuten eine einzigartige Positionierung, die von Partnern und Zuschauern gleichermaßen geschätzt wird.“



Großes Wachstum, neue Rekorde

Im vergangenen Jahr konnte der Disney Channel seine selbstgesteckten Ziele in vielen Bereichen weit übertreffen und neue Rekorde aufstellen. Zudem schwimmt der Sender weiterhin auf einer Erfolgswelle. Die Zahlen im Einzelnen:

In der Daytime kommt der Münchner Sender im aufgelaufenen Jahr bei den 3- bis 13-Jährigen auf einen Marktanteil von 13 Prozent. Im Februar erzielte Disney Channel sogar nicht nur bei den 3- bis 13-Jährigen einen Rekord: Satte 14 Prozent Monatsmarktanteil konnte der Sender hier verbuchen. Auch mit einem Tagesmarktanteil von 24,8 Prozent liegt Disney Channel unangefochten an der Spitze. Zudem sind Bestwerte in der Kernzielgruppe der 6- bis 9-Jährigen zu vermelden.



In der Primetime wurde bisher bei den 14- bis 49-Jährigen in 2019 ein durchschnittlicher Marktanteil von 1,2 Prozent erzielt. Ebenso konnte bei den 14-bis 49-jährigen Haushaltführenden im aufgelaufenen Kalenderjahr in der Primetime ein starkes Ergebnis von durchschnittlich 1,4 Prozent Marktanteil verbucht werden.

Im Gesamtranking der werberelevanten Sender misst sich Disney Channel dabei in dieser Zielgruppe auf Platz 9 mit den großen Sendern und lässt damit seit langem etablierte Konkurrenz hinter sich.



Primetime: Verdoppelung der Erstausstrahlungen

Das vielfältige Primetime-Angebot steht vor allem im Zeichen großer Spielfilme: An fünf Abenden in der Woche bietet das Programm zur besten Sendezeit einen bunten Mix aus Filmen, die alle zum Markenversprechen von Disney passen, wobei die Zahl der deutschen Erstausstrahlungen in diesem Jahr verdoppelt wird.

Im Live-Action Bereich ist zuvorderst das Drama „Charles Dickens: Der Mann der Weihnachten erfand“ zu nennen, das erzählt wie die berühmteste Weihnachtsgeschichte der Welt entstanden ist. Mit dem spannend-dramatischen Dokumentarfilm „Die Reise der Pinguine 2“ ist ein weiteres Highlight im Programm.







Hochwertige CGI-Produktionen zur besten Sendezeit

Darüber hinaus reichern hochwertige CGI-Produktionen das Portfolio an. Sie kommen vom Kino direkt ins TV zu Disney Channel. So wird das zauberhafte Märchen „Die Schneekönigin: Im Spiegelland“ die jungen Zuschauer in eine Welt voller Magie entführen, in der positive Werte wie Freundschaft und Mitgefühl im Mittelpunkt stehen.



Daytime: Animations-Highlights für alle Altersklassen

Disney Channel bietet in einem sicheren Umfeld altersgerechte, qualitativ hochwertige und unterhaltsame Inhalte. Dabei legt der Sender in der Daytime besonderen Fokus auf neue lokale Eigenproduktionen und qualitativ hochwertige Animationsserien aus dem Hause Disney wie auch auf Akquisitionen, die alle für das einzigartige Markenversprechen stehen – Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Für die Daytime stehen unter anderem die bekannten und beliebten Formate „Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir“, „DuckTales“ und „Das Haus der 101 Dalmatiner“ auf dem Programm.

Sowohl in der Preschool-Schiene als auch tagsüber im Animationsprogramm und am reichweitenstarken Vorabend wird der Disney Channel in der kommenden TV-Saison Hochwertiges bieten: einen Mix aus brandneuen Serienhighlights sowie Free-TV-Premieren von Staffeln und Episoden bereits bekannter und beliebter Formate. Kommende Highlights werden mit Sicherheit die Premieren der Animations-Highlights „Bluey“, „Amphibia“ und „Taffy“ sein.





Lokale Produktionen laden zum Mitmachen ein

Lokale Produktionen sind ein wichtiges Standbein des Senders und laden die Kinder zum Mitmachen ein. Sie schaffen eine besondere Verbindung: Sie bieten den Fans einen zusätzlichen Impuls, Disney Channel einzuschalten.



Disney Digital Network mit großer Reichweite und Brand Safety

Das Disney Digital Network erzielt eine große Reichweite und Brand Safety über alle Plattformen hinweg. Zudem sind die Marken Disney, Pixar, Star Wars und Marvel zu jeder Zeit für alle erlebbar.





Attraktiv für Werbungtreibende

Das Umfeld der emotionalen Inhalte der Owned & Operated-Kanäle sowie die Content-Rotationen ermöglichen Werbungtreibenden eine genaue Zielgruppenansprache in den einzigartigen Welten der Walt Disney Company. Darüber hinaus kann auch der gesamte Claimed Content auf anderen Kanälen für die Aussteuerung von Werbebotschaften genutzt werden. Für alle Kinderzielgruppen bietet die Walt Disney Company zudem altersgerechten Content auf der kostenlosen Disney Channel App und YouTube.

Fakt ist: Disney Channel bleibt der einzige Sender im etablierten Kinder-TV-Markt mit Wachstum. Und mit den kontinuierlichen Investitionen in sein Programm wird der Münchner Sender auch in Zukunft weiter wachsen