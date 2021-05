Längst zählt Nachhaltigkeit zu den zentralen Forderungen, die viele Konsumenten an Produkte und Services stellen. Damit ist Nachhaltigkeit zu einem zentralen Thema der Wirtschaft und des Marketings geworden. iq digital zeigt Wege auf, wie sich unter der Prämisse des umweltbewussten, verantwortlichen Handelns die Werbung verändern kann. Ob CO₂-reduziertes-Werben, passende Umfelder und Zielgruppen oder Content Marketing mit klarer Haltung zu einer grünen Zukunft – die Angebote des Vermarkters sind konkrete Lösungen und Inspiration für neue, für nachhaltige Wege.





ecoAD: Inhalt und Form werden eins

Durch das neue „ecoAD“ macht iq digital ein klares Angebot für Nachhaltigkeit, denn als Vermarkter und Kommunikationspartner kennt das Unternehmen die enorme Relevanz von Glaubwürdigkeit im Marketing. Inhalt und Form von Kommunikation sollen eins werden. Wer Nachhaltigkeit kommuniziert, muss auch in der Kampagnenausspielung nachhaltig sein.

Die Idee ist so grün wie einfach: Die Auslieferung von digitaler Werbung verursacht Stromverbrauch und somit CO₂- Emissionen. Je schwerer das Werbemittel, desto größer der CO₂-Ausstoß. Eine Ausgleichszahlung reicht dem Vermarkter da nicht. Das iq digital ecoAD selbst soll künftig die emittierte Menge CO₂ pro Werbemittel durch drei verschiedene Maßnahmen reduzieren. Und das heißt konkret:

minimiertes Dateigewicht (max. 100 KB, produziert über iq digital)

Hosting auf grünem Server, der seinen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien bezieht

Keine überflüssigen Tracking-Skripte



Und eine weitere gute Nachricht: Trotz der Reduzierung im Bereich des Trackings kann über Klicks immer noch die Werbewirkung gemessen werden. Darüber hinaus wird jedes ecoAD-Werbemittel mit dem ecoAD-Siegel ausgestattet. Bei einem Klick direkt auf das Siegel gelangen User: innen zur eigens erstellten ecoAD-Landingpage und können dort einsehen, wie viel CO₂ bereits eingespart wurde.

ecoAD - iq digital



Nachhaltige redaktionelle Umfelder

Die Medienmarken im Portfolio von iq digital beschäftigen sich auch inhaltlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. iq digital macht diese Umfelder für Kunden durch die Belegung von Channeln oder Themenspezialen brauchbar.

Ein Beispiel dafür ist die Belegung des „Süddeutsche Newsletters Klimafreitag“. iq digital bietet die Möglichkeit, die Botschaft auch im redaktionellen Umfeld zum Thema Nachhaltigkeit zu platzieren und dabei von hochwertigen journalistischen Umfeldern zu profitieren.

iq digital media marketing gmbh Die iq digital steht als Gemeinschaftsunternehmen von FAZ Verlag, Handelsblatt Media Group, Süddeutsche Zeitung Verlag und ZEIT Verlag sowohl für hohe Reichweiten in den Bereichen News und Wirtschaft/Finanzen als auch für Special Interest Angebote zur Ansprache spitzer Zielgruppen. Das Portfolio umfasst hochkarätige digitale Angebote in den Bereichen General News, Wirtschaft & Finanzen, Fachmedien und Millennials. Mit einer digitalen Gesamtreichweite von 35,98 Mio. Digital Unique Usern¹ ist iq digital einer der führenden Vermarkter für digitale Qualitätsmedien und Mediabrands.

Auch im Bereich Podcast , den der Vermarkter iq digital mittlerweile mit eigenem AdServer voranbringt und skalierbar macht, bringen Medienmarken immer mehr und neue Formate auf den Markt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Beispiele dafür sind „Handelsblatt Green“ und der Branded Podcast „ZEIT für Klima“.



Neue Nachhaltigkeits-Segmente im Bereich Targeting

Die iq digital reagiert auch im Bereich Targeting auf das Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Der Vermarkter sieht es als seine Aufgabe, Kommunikationsmaßnahmen und Marketing an den wirklichen Interessen auszurichten und dabei die Effizienz zu erhöhen. Deshalb werden jetzt noch mehr Zielgruppen im Bereich Nachhaltigkeit angeboten.

Ab sofort sind die Sustainability-Segmente in den Bereichen B2C (Mode, Lifestyle, Energy, E-Mobility, Finance und Travel) sowie B2B (Energy, Industry, Finance und Mobility) für das Targeting verfügbar. Damit können Unternehmen gezielt Konsumenten ansprechen, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist.



Nachhaltigkeit im Bereich Content Marketing

Mit kreativen Konzepten inspiriert das iq digital brandstudio Kunden immer wieder, neue Wege zu gehen, gerade auch im Hinblick auf nachhaltige Kommunikation. Mit dem Konzept brands4future haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Haltung sichtbar zu machen. Dazu werden Unternehmen gesucht, die nicht nur eine nachhaltige Zukunft kommunizieren, sondern mit ihrem Wirken wirklich daran arbeiten.

„Nachhaltiges Denken kombiniert mit ganz viel Mut – das ist die Maßgabe für unsere Zukunft.“ Steffen Bax, Geschäftsführer iq digital Teilen

Inspirierende Ideen, spannende Portraits und Konzepte werden dann in der nativ aufbereiteten Content Integration brands4future präsentiert. Zusätzlich wird ein gemeinsames Panel der Brands stattfinden, in dem sich die Verantwortlichen live austauschen, ihre Perspektiven diskutieren und voneinander lernen können – branchenübergreifend. Als Video wird dieses Panel der „future alliance“ auch auf dem Hub bereitgestellt.

In einem weiteren Konzept gründet das brandstudio die Zukunfts-Plattform für Deutschland: unter dem Konzept-Titel you.topia sollen die Welt, das Leben und die Nachrichten des Jahres 2030 bereits Realität sein. Nicht Einschränkungen und Hürden auf dem Weg in die Zukunft, sondern die Zukunft selbst spielt die Hauptrolle.

„Vögel erstmals lauter als Stadtverkehr“, „Luft so sauber wie vor 160 Jahren“ – die Nachrichten aus you.topia sind überraschend, innovativ und inspirierend. Der Vermarkter und seine Partner zeigen eine Welt, wie sie sein könnte. „Nachhaltiges Denken kombiniert mit Kreativität und ganz viel Mut – so soll unsere Zukunft aussehen. Wir als Vermarkter fangen heute schon damit an und hoffen, dass die ganze Branche mitzieht. Wir haben alle Möglichkeiten, die Zeit ist reif, die Zukunft hat schon begonnen“, so Geschäftsführer Steffen Bax.





