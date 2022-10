Sport1 Motorwelt

Das erste TV-Magazin zur Elektromobilität in Deutschland

Mit „“, „“ und „“ hat SPORT1 in diesem Jahr bereits drei neue Auto-Formate gestartet und das Angebot im Motor-Bereich deutlich ausgebaut - und im November geht mit „“ die vierte neue Sendung on-air. Neben der regelmäßigen Ausstrahlung im Free-TV sind die einzelnen Ausgaben der Formate mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der Mediathek auf SPORT1.de und auf dem YouTube-Kanal „SPORT1 Motor“ abrufbar.Es war eine elektrisierende TV-Premiere, die SPORT1 im Juli gefeiert hat: Mit „“ ging das erste Magazin zur Elektromobilität im deutschen Fernsehen an den Start - moderiert von E-Auto-Spezialist und YouTube-Starund Rennfahrerin. In der einstündigen Sendung am Freitagabend nimmt das Duo seither die neuesten Modelle der Autohersteller unter die Lupe und spricht Klartext. Mit seiner langjährigen Erfahrung testet Chris Karatsonyi alle wichtigen Elektrofahrzeuge auf Herz und Nieren. Egal ob Hypercar, Nobelmarke, Familienkutsche oder Billig-Stromer: Jeder muss sich der anspruchsvollen „Car Maniac“-Prüfung stellen.Im Juni war bereits „“ on air gegangen: Neben Beiträgen, News und Reportagen zu aktuellen Fahrzeugen hat das Format, mit dem „Petrolhead“sein Comeback auf SPORT1 feiert, auch spannende Youngtimer-Stories mitzu bieten. Schrick begibt sich für die Sendung auf verschiedene Roadtrips, vieles spielt sich aber auch auf seiner "Homebase" Bilster Berg ab - die anspruchsvolle Rennstrecke ist wie geschaffen für echte Härtetests. Die halbstündigen Ausgaben von „Triebwerk“ sind auf dem Regel-Sendeplatz am Mittwochabend ab 23:15 Uhr zu sehen.