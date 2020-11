Wie der erfahrene Medienprofi diese Veränderungen erlebt hat, erzählt er im Gespräch mit Björn Böer, Chefredakteur Wirtschafsmedien der dfv Mediengruppe.Den markanten Schub, den Radio als Medium und Werbeträger in den letzten Monaten erfahren hat, will Christian Scholz für eine nachhaltige Offensive nutzen:Wie die Weichen auf Expansion gestellt werden sollen, um einen leistungsgerechten Anteil am Werbemarkt zu erreichen, erfahren Sie in der aktuellen Folge des AS&S Radio Podcasts. Jetzt zu hören auf iTunes, SoundCloud oder direkt hier: