Seit sechs Jahren führen sie Hastings Audio Network und produzieren mit 13 Tonstudios an fünf europäischen Standorten rund 10.000 Spots pro Jahr. Dabei stellen sie einen Trend fest: Neben dem raschen Abverkauf rückt die langfristigte Imagebildung zunehmend in den Fokus der Unternehmen:, erläutern die beiden im Gespräch mit Björn Böer, Chefredakteur Wirtschaftsmedien der dfv Mediengruppe.Dabei sehen die beiden ihre Kundschaft immer häufiger am Scheideweg: „Auf der einen Seite wird political correctness gefordert, auf der anderen Seite Humor gewünscht – das ist oft eine spannende Gratwanderung!“. Wie die beiden Hamburger diesen Spagat bewältigen und trotzdem reihenweise wirkungsstarke Spots produzieren, erfahren Sie in der aktuellen Folge des AS&S Radio Podcasts. Jetzt zu hören auf iTunes, SoundCloud oder direkt hier: