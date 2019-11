Algorithmen bestimmen zusehends unseren Alltag: Sie beeinflussen, was wir lesen, welche Produkte wir kaufen, welche Restaurants wir besuchen; ja, welche Freundschaften wir schließen. Auch in Unternehmen treffen Algorithmen zusehends Entscheidungen. Wer ist ein geeigneter Bewerber? Was sind die wirklichen Kundensegmente? Wann braucht die Anlage eine Wartung?

Damit Algorithmen diese Entscheidungen treffen können, brauchen sie Daten – viele Daten. Vor allem Informationen, die über einen langen Zeitraum gesammelt wurden. Denn erst dann werden die algorithmischen Entscheidungen zu einem hohen Prozentsatz relevant und valide sein.

SMART SERVICES Daten- und KI-getriebene Smart-Services umgeben uns mittlerweile überall. Unter Smart Services verstehen wir Dienstleistungen, die mithilfe von Daten und einer intelligenten algorithmischen Verarbeitung (KI/ML) auf konkrete Anwendungsfälle von Nutzern oder Unternehmen zugeschnitten sind.

Viele Unternehmen haben begriffen, dass ihre Daten ein wichtiges Asset sind. Daten, die ihre Produkte, Services und Kunden erzeugen und hinterlassen. Hierbei sind sich Unternehmen jedoch nicht sicher, wie sie ihre Daten gewinnbringend nutzen können. Oftmals klassifizieren Unternehmen im Vorfeld ihre Daten in relevant oder irrelevant, was dazu führt, dass nur die vermeidlich "relevanten" Daten gespeichert werden.

Das ist jedoch nicht der Ansatz, den Data-Driven-Companies verfolgen. Sie sammeln alle Daten. Denn was wertvoll ist oder nicht, lässt sich im Vorfeld oft nicht bestimmen. Und Daten, die nicht gespeichert wurden, fehlen und müssen ggf. über einen langen Zeitraum gesammelt werden.

Daten sammeln – und zwar umfassend und nicht selektiv

Die goldene Regel lautet: Sammle alle Daten und definiere nicht im Vorfeld was "wichtig" erscheint. Das hat seinen guten Grund. Denn mit der Absicht, Daten selektiv zu sammeln, können Unternehmen schnell ins Hintertreffen gegenüber Wettbewerbern geraten. Data-Driven-Companies sammeln alle Daten, die innerhalb ihrer Geschäftsfelder anfallen, dafür sind Erfolgsunternehmen wie Uber und Amazon beispielhaft. Sie sammeln alle Daten, die innerhalb ihrer Geschäftsfelder anfallen, denn KI-Services bilden ihr Kerngeschäft.

Den Wettbewerbsvorteil ziehen Data-Driven-Companies aus der annähernd perfekten Vorhersage des Kundenverhaltens, des Bedarfs und der intelligenten Ressourcenplanung mit Predictive Analytics. Gleichzeitig wird das Kundenerlebnis für jeden einzelnen Kunden nach seinen persönlichen Bedürfnissen optimiert. Diesen beidseitigen Mehrwert können Smart-Services schaffen.

Where to start? Spezialisierte Workshops helfen weiter

Unternehmen möchten gerne ihre Services mit KI betreiben, bestehende intelligenter machen oder ganz neue KI-basierte Services entwickeln. Den Einstieg in die KI-Welt finden, das sind oft die Schwierigkeiten, mit denen sie zu tun haben und damit wertvolle Zeit verlieren.

Spezialisierte Workshops, die von Experten durchgeführt werden, mit dem Schwerpunkt Data/Smart-Services haben dies erkannt. Initiale Workshop-Formate identifizieren die Bedürfnisse des Kunden. Die Ist-Situation wird zusammen mit dem Kunden beleuchtet, um ihm generelle Möglichkeiten KI-basierter Services aufzuzeigen. Konkrete Anwendungsmöglichkeiten für ihr Unternehmen können so abgeleitet werden.

Smart-Services Workshops unterstützen Unternehmen

Unternehmen sind oft überrascht, wie viel im Bereich Data/KI in einem dreitägigen Workshop erreicht werden kann. Zuerst erfolgt eine allgemeine Einführung in den Themenkomplex KI-Services. Was können KI-Services leisten? Was braucht man hierzu? Diese Art von Workshops werden im Vorfeld anders und umfänglicher als herkömmliche Workshops geplant, da sie komplexer sind.

Hands on geht es direkt danach an die Daten und potenzielle Datenquellen werden identifiziert. Hierfür ist ein tieferer Einblick in das Unternehmen notwendig. An dieser Stelle werden schon mögliche Synergien aus dem Zusammenspiel verschiedener Datenquellen eruiert.

DATA/SMART SERVICES WORKSHOPS Agenturen richten Workshops für Unternehmen aus, damit diese die Möglichkeiten KI-basierter Services kennenlernen. Oft sind Unternehmen überrascht, wie umfassend und informativ ein dreitägiger Workshop über Data/KI sein kann.

Beispieldatensätze, auch große Mengen von Daten, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, können im Workshop mit Python-Modulen eingelesen und visualisiert werden. Hier entstehen auf Unternehmensseite schon die ersten Aha-Effekte. Innerhalb des Workshops können so schon initiale Datenanalysen erstellt werden. Der komplette Umfang der Lösung kann in einem Workshop nicht gänzlich entwickelt werden. Es wird vielmehr verprobt, ob ein bestehendes Problem mit Hilfe von KI gelöst werden kann.

Von der Datenanalyse zur Vorhersage von Daten

Eine klassische statistische Datenanalyse stellt sehr oft die Grundlage für einen KI-basierten Service dar. Auf Basis der zur Datenanalyse verwendeten Daten können Machine-Learning-Modelle trainiert werden, um damit relevante Vorhersagen zu treffen.

Eine Datenanalyse kann Ereignisse oder Verläufe von Werten aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart zeigen. Mit Machine Learning lässt sich diese Zeitleiste in die Zukunft verlängern.

Ein Beispiel: Ein Taxiunternehmer liefert Mobilitätsdaten seiner Fahrzeugflotte und möchte wissen, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten wie hoch die Anteile an Flughafenfahrten waren, damit die Verfügbarkeit von Fahrzeugen besser geplant werden kann. Dies kann über eine statische Datenanalyse erreicht werden. Doch mit dieser Analyse würde sich das Unternehmen völlig statisch an Daten der Vergangenheit orientieren.

Machine Learning nutzen, um Routineaufgaben zu erledigen

Die Alternative: Der aus der statistischen Analyse bereinigte Datensatz kann verwendet werden, um ein Machine-Learning-Modell initial zu trainieren. Dies kann ebenfalls schon in einem Workshop-Umfeld erfolgen. Später würde man dieses ML-Modell mit weiteren relevanten Daten trainieren, wie beispielsweise Ferientermine, Wetterdaten, Veranstaltungskalender und dergleichen, um genauere Vorhersagen treffen zu können.

Ein ML-Modell wird trainiert, validiert und gegenüber anderen ML-Modellen gegenübergestellt. Mit der Zeit werden so die Vorhersagen des selbstlernenden Algorithmus immer genauer.

Agenturen entwickeln Konzepte für die Nutzung von Smart Services

Man muss kein Mathematik-Studium absolviert haben, um Services mit einer KI betreiben zu können. Es gibt zahlreiche proprietäre und leistungsstarke Open Source Machine-Learning Bibliotheken, wie beispielsweise Tensorflow, scikit-learn, PyTorch oder Keras, welches von Uber genutzt wird.

Keras bietet unter anderem auch vortrainierte Deep-Learning-Modelle, mit deren Hilfe komplexe Vorhersagen und Klassifizierungen getätigt werden können; auch wenn keine großen Mengen an Daten vorhanden sind.

Damit Services mit Machine Learning um eine intelligente Datenverarbeitung erweitert werden können, sind folgende Arbeitsschritte notwendig:

Daten generieren

Daten verstehen, säubern, visualisieren

Daten für ML vorbereiten

Modell trainieren

Evaluieren und optimieren

Deploy, run, monitor

Bei den ersten drei Schritten entsteht der größte zeitliche und personelle Aufwand. Hier braucht es in erster Linie Experten oder Berater (Data Consultants), die im Umgang mit großen Mengen von Daten geschult sind und die fachlichen Anforderungen des Unternehmens verstehen.

Die letzten drei Schritte erfordern hauptsächlich Rechnerkapazität und Rechenzeit. Das ist heutzutage mit skalierbarem Cloudcomputing unkompliziert umzusetzen. Google und Amazon bieten mit Cloud AI und SageMaker für maschinelles Lernen vorkonfigurierte Cloud-Plattformen als Pay-as-you-go-Modelle an.

Es gibt für Unternehmen also keinen Grund, lange zu zögern. Agenturen mit den notwendigen KI-Skillsets bieten Konzepte, um smarte Services zu entwickeln und einen KI-Kickstart-Workshop durchzuführen.



Wie mit datengestützten Methoden wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen generiert werden, zeigt mediaman innerhalb eines Data-Sprint Workshops auf.