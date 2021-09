„Die MDR BASIC DIGITAL zeigt den konsequenten Weg des MDR zur digitalen Migration und setzt Zeichen für die Zukunft. “ Reinhard Hild, Geschäftsleiter Verkauf-Kommunikation, MDR Media Teilen

Die MDR BASIC DIGITAL vereint zwei Kombinationen: neben den vier MDR-Programmen MDR SACHSEN-ANHALT, MDR SACHSEN, MDR THÜRINGEN und MDR JUMP, welche sowohl über UKW als auch über DAB+ ausgestrahlt werden, zudem die DAB+-Sender Absolut Relax, Absolut HOT, das Radio Schlagerparadies und lulu.fm.Entstanden ist eine Digitalkombi mit nationaler und teilnationaler Reichweite. Mit dieser starken Kombi werden mittlerweile Tag für Tag insgesamt 3.441.000 Hörer* erreicht. Kommt hinzu: Die neue MDR BASIC DIGITAL ist Teil der Deutschland-Kombi der AS&S.Neben den Geschäftsführern Frank Möhrer, Uwe Geißler und Boris Lochthofen freut sich vor allem Reinhard Hild, Geschäftsleiter Verkauf-Kommunikation der MDR Media, über den Erfolg: „Die MDR BASIC DIGITAL zeigt den konsequenten Weg des MDR zur digitalen Migration und setzt Zeichen für die Zukunft. Für uns als Vermarkter schafft sie zusätzliche Reichweiten, die wir an nationale und regionale Partner weitergeben können. Unsere Angebote für Kunden gewinnen somit deutlich an Attraktivität.“Die MDR Media sieht in der Vermarktung der DAB+-Programme große Chancen, da die Reichweiten und damit die Akzeptanz von DAB+ stetig steigen. Mit Beginn dieses Jahres hat der zweite bundesweite DAB+-Multiplex (auch „Bundesmux“ genannt) die Vielfalt der nationalen Programme noch einmal deutlich erhöht.Auch die DAB+-Pflicht in EU-Neuwagen ist ein weiterer großer Schritt, die Kontaktpunkte mit den Hörerinnen und Hörern weiter auszubauen. Dem Vermarkter kommt zugute, dass die meisten Hörfunkprogramme als Simulcast übertragen werden, wodurch DAB+-Kanäle gleichzeitig mit der Buchung von UKW belegt werden. Auch hier ergänzen sich die Ausspielwege und ermöglichen somit größtmögliche Reichweite.„Wir merken, dass unser Angebot gut ankommt und gebucht wird, da wir einen echten Mehrwert im Austausch mit den Kunden bieten können. Die kaufkräftigen Zielgruppen in den Ballungsräumen werden mit der neuen Kombi im Vergleich zu klassischen UKW-Kampagnen einfach besser erreicht“, erläutert Hild.Eine zusätzliche Chance sehen Hild und die MDR Media auch in der geplanten Einführung der Online-Buchungsplattform audioXchange, wodurch auch Einzelsender wie beispielsweise DAB+-only-Programme relevanter und einfacher gebucht werden können.Eines ist jetzt schon deutlich: Die genannten Entwicklungen führen zu mehr Struktur und einer höheren Vielfalt im Markt. Und das macht DAB+ für den Werbekunden immer attraktiver.Mehr Infos zur MDR BASIC DIGITAL finden sich auch unter www.mdrmedia.de



*Quelle: ma 2021 Audio, ARD-Programmbericht, bundesweit, Hochrechnung in Mio., Montag – Sonntag (Tagesreichweite)