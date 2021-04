Audio-Marketing via Clubhouse & Co

Es ist in diesen Zeiten nicht leicht, die richtige Strategie für die Kommunikation zu finden. Markenverantwortliche müssen sich bei der Kampagnenplanung flexibel zeigen, um auch kurzfristig reagieren zu können. Denn eines macht die Krise deutlich: Menschen passen sich rasch den Gegebenheiten an. Sie nutzen Medien, die sie schnell und überall auf dem Laufenden halten. Der Audio-Boom hält an. Auch im New Normal – davon ist auszugehen – wird Audio seinen herausragenden Stellenwert behalten, als echtes Massenmedium mit schnellem Reichweitenaufbau und starken Abverkaufsimpulsen.

Der Radio Advertising Summit Digital veranschaulicht, warum Marketing-Strategen an Audio nicht vorbeikommen, wenn sie Reichweite kombiniert mit individueller Ansprache bei größtmöglicher Flexibilität in ihrer Kommunikation nutzen wollen.



Mit Audio im New Normal neue Zielgruppen erschließen

Seit dem 19. April präsentiert der digitale Summit Woche für Woche einen Themenschwerpunkt aus dem Audio-Universum, in Formaten wie Webinaren, Vorträgen, Podcasts, Interviews und Diskussionsrunden. Für Markenverantwortliche sind unter anderem die im Folgenden aufgeführten Themen aus dem vielfältigen On-Demand-Angebot interessant.



Markenidentitäten mit Sound erlebbar machen: Audiobranding kann einen entscheidenden Beitrag zur Markenpositionierung eines Unternehmens leisten. Aber wie lassen sich Konzepte in Sounds übersetzen und wie konsequent sollte Audiobranding eingesetzt werden? Das erfahren die Interessierten von Alexander Wodrich, Managing Director der Agentur Why do Birds, anhand eines Praxisbeispiels.



Radio interaktiv – Best Case Smart Speaker: Ben Ellermann, Geschäftsführer von Future of Voice, zeigt am Praxisbeispiel des Spendenaufrufs für das DRK, wie innovativ und interaktiv agiert werden kann. Mit interaktiver Radiowerbung via Smart Speaker wurde der gute Zweck zum großen Erfolg: Die Möglichkeit per Sprachsteuerung zu spenden, war so smart und barrierefrei, dass zahlreichen Menschen geholfen werden konnte, die in der Pandemie in die Krise geraten waren.



White Paper – den richtigen Ton treffen: Cornelia Krebs, Head of Media bei September Strategie & Forschung, beatwortet in ihrem Artikel die Frage, die sich viele Marketing-Entscheider und Werbetreibende stellen: Wie kann ein Unternehmen oder eine Marke den richtigen Ton treffen, um bei der jungen Generation Gehör zu finden? Das Whitepaper stellt die Bedürfnisse der jungen Generation dar und zeigt, warum Marken gerade jetzt leiten müssen.



Live-Veranstaltungen mit dem Thema Audio-Perspektive

Interessierte melden sich noch heute und kostenlos zum Webinar: „Podcast Adverstising – von der Idee zur Kampagne“ am 28. April, um 9:30 Uhr an. Podcast boomt. Die Zahl der Hörerinnen und Hörer nimmt stetig zu und auch das inhaltliche Angebot wächst kontinuierlich. Aber wie wirbt man eigentlich in Podcasts? Welche unterschiedlichen Werbeformen gibt es und wie lassen sich diese planen und buchen? Die Podcast-Expertinnen und -Experten Tina Jürgens, Katharina Zeschke und Christoph Arras erklären Formate und Strategien für erfolgreiches Podcast-Campaigning.



Im Livestream „Restart ins New Normal“ am 30. April, um 12:30 Uhr, erklären der Ökonom Prof. Marcel Fratzscher und die Media-Expertin Katja Brandt, wie die Prognosen beschaffen sind und welche Strategien dabei erfolgversprechend sind, um Konsumenten und Konsumentinnen im New Normal effektiv zu aktivieren.

Mehr Informationen, das Programm und die Anmeldung zum Newsletter sowie für die teilnehmerbegrenzten Webinare gibt es unter: www.radio-advertising-summit.de

Veranstalter des Radio Advertising Summit Digital ist die Radiozentrale. Die Hauptsponsoren sind ARD-Werbung Sales & Services (AS&S Radio) und Radio Marketing Service (RMS).