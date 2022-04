Das Programm verspricht Spannung: Über Kreativität, Nachhaltigkeit und Wirkung, Audio-Innovationen und die neue Podcast-Währung wird auf dem Radio Advertising Summit debattiert. Das Motto „Power of Audio“ hat viele Facetten. Denn mit Sound scheint einfach alles möglich. Das belegt das Kölner Marktforschungsinstitut september mit der Studie „Vom Sound zur Markenwelt“ im Auftrag von ARD MEDIA, Radiozentrale und RMS Radio Marketing Service, die exklusiv auf dem Summit vorgestellt wird.



Die Reaktionen der insgesamt 900 Testhörer und -hörerinnen auf die drei Spots bestätigen erneut, die Fähigkeit von Audio, individuelle Bilder und Emotionen zu triggern. Und noch mehr: Sie führen auch zu überraschenden neuen Erkenntnissen im Bereich der Markenbildung. Alle Hintergründe und Ergebnisse zum Experiment beleuchtet Cornelia Krebs, Head of Media & Analytics des Marktforschungsinstituts september am 6. Mai in einem spannenden Webinar nach dem Radio Advertising Summit.Insgesamt bietet der Radio Advertising Summit die Möglichkeit, an vier praxisnahen Webinaren nach dem großen Live-Kongress teilzunehmen.Darauf dürfen sich Hörer und Hörerinnen freuen:Predictably effective: Wie Radiowerbung das Online- & Offline-Kaufverhalten verändern kann, Jan Isenbart, ARD MEDIA, Geschäftsleitung Forschung und Service, und Bernard Domenicini, ARD MEDIA, Leiter Werbe- und Marktforschung.Investitionen in Radiowerbung müssen sich rechnen, wissen Jan Isenbart und Bernhard Domenicini von der ARD MEDIA GmbH. Dafür muss Radiowerbung das Verhalten von Verbraucher:innen nachweislich zugunsten der werbenden Marke verändern – ob am physischen Point of Sale oder im Online-Shop. In ihrem Webinar „Predictably effective: Wie Radiowerbung das Online- & Offline-Kaufverhalten verändern kann“ zeigen Isenbart und Domenicini anhand umfangreicher Datenanalysen, welche Hebel aus einer durchschnittlichen Radioplanung eine besonders wirksame machen – und worauf insbesondere eCommerce-Kunden achten sollten, um mit Radio erfolgreich zu sein.Vom Sound zur Markenwelt, Cornelia Krebs, September, Strategie und Forschung, Head of Media & Analytics. Vertiefende Erkenntnisse zur oben angeführten Studie im Webinarformat.Das auditive Gedächtnis – Die Chance für Wirkung und Planung, Dirk Engel, Markt- und MedienforscherRadio kann Marken, Botschaften und Melodien in das Gedächtnis von Konsumentinnen und Konsumenten bringen. Wie kein anderes Medium, ist es in der Lage, Stimmungen zu erzeugen, zu verändern und auszunutzen. Mit Beispielen aus der Praxis zeigt Dirk Engel, renommierter Markt- und Medienforscher, in seiner Webinar-Session „Das auditive Gedächtnis – die Chance für Wirkung und Planung“, wie Werbetreibende vom Mix aus auditivem Gedächtnis und akkustischem SEO die Wirkung von Radiowerbung und Voice-Marketing voll ausschöpfen können.Perfect Match: Podcast und Werbung, Katharina Zeschke, RMS Radio Marketing Service, Leiterin Business Development (UKW + Digital)Podcasts sind beliebter denn je: Die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt sie in ihrem Medien-Mix. Das ist ein Ergebnis der neusten Auflage der RMS Studie zur Podcast Nutzung in Deutschland. Das große Podcast-Nutzungspotenzial für Marketing und Sales zu heben, war für Unternehmen nie einfacher als heute: Die Werbemöglichkeiten sind innovativer und preiswerter als noch vor wenigen Jahren, weiß Katharina Zeschke, Leiterin Business Development bei RMS Radio Marketing Service, zu berichten. In ihrem Webinar „Perfect Match: Podcast und Werbung” beleuchtet sie wie Podcast-Werbung heute mit Hilfe neuester Marketingtechnologien einfach und flexibel integriert werden kann. Zeschke zeigt außerdem auf, wie Adserver und DMPs die nötige Effizienz in die Kampagnen bringen und wie moderne Produktions- und Aussteuerungs-Technologien sicherstellen, dass die ausgelieferten Audiospots aktuell und für den Nutzer relevant sind.Interesse geweckt? Hier geht’s zur Webinar-Anmeldung