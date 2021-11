Instagram ist unter Online-Plattformen der favorisierte Ort, um über Lieblingsmarken auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Global Media Consumer Research. Diese Tatsache unterstreicht, wie wichtig es ist, die dortige Markencommunity zu analysieren und mit zugeschnittenem Content zu versorgen. Über Dashboards lassen sich Insights zu Standort, Alter, Geschlecht und Nutzungszeiten generieren. Außerdem kann die Performance geteilter Inhalte im Zeitablauf dargestellt werden. Content-Strategien lassen sich so ableiten.Instagram bietet die Chance, spielerisch mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Ein beliebtes Feature sind beispielsweise die Umfragesticker in Stories. Eine Schuhmarke könnte die Community etwa fragen: „Klassische Sneaker oder Fancy Sneaker?“ Eingeblendet werden eine Standard- und eine Spezial-Edition des Modells. Die Prozentzahlen verraten die Stimmung der Zielgruppe. Außerdem steigt die Verweildauer auf einer Anzeige mit Stickern an. Kurze, einfach gestellte Fragen aktivieren besonders gut – kombiniert mit Umfrage-relevanten Bildern und Hinweisen. 74 Prozent aller Instagram-Nutzer betrachten Augmented Reality als unterhaltsame Möglichkeit, mit Marken zu interagieren, sagt eine aktuelle Ipsos-Studie. Warum also nicht das Produkt an neuen Orten oder in unterschiedlichen Farben präsentieren? Wichtig ist hierbei, die User anzuleiten, wie sie den jeweiligen Filter nutzen.

Mit dem eigenen Instagram-Shop wird die Marke auf ein höheres Level gehoben. Produkte lassen sich in eigenen Beiträgen im Reel, Feed oder in Stories markieren – sie werden so aus einem anschaulichen, animierenden Umfeld heraus gekauft. Der Online-Katalog sollte einfach zu bedienen und lückenlos mit den vorgestellten Produkten befüllt sein. Er sollte zudem Videos, Farben, Größen, Versandoptionen und weitere Details beinhalten. Wer im Vorfeld einer Produkteinführung den Countdown-Sticker einsetzt, weckt Neugier und schafft die Voraussetzung für einen Hype. Diesen Effekt forciert die exklusive Produkt-Inszenierung über Instagram.Wer mit glaubwürdigen, zur eigenen Marke passenden Köpfen kooperiert, kann seine Zielgruppe effektiv erweitern. Gemeinsam mit den Creatorn lassen sich stimmige Wege wählen, die Marke in den Content zu integrieren. Besonderer Wert sollte dabei auf den Storytelling-Stil und die Ästhetik des Creators gelegt werden. Der Flip-Flop-Hersteller Havaianas arbeitete zuletzt mit verschiedenen Mikro-Influencern zusammen, die die neue Sandalen-Kollektion im Rahmen einer Reels-Challenge in witzigen Nutzungssituationen zeigten. Und erzielte verglichen mit früheren TV-lastigen Kampagnen einen doppelt so hohen Umsatz.Auf Instagram versammeln und verstärken sich gesellschaftliche Bewegungen. Marken können hierbei Emotionen empathisch aufgreifen, um die Beziehung zur Zielgruppe zu vertiefen. So hat etwa die Marke Ritz während der Corona-Pandemie in Stories unter dem Motto „Stay home together“ eine Slot-Maschine mit verschiedenen Keks-Variationen und Naschgelegenheiten – etwa „Patio Party“ oder „Snack Break“ – gepostet. Über Reels lassen sich gar Trends starten – mit Musik, Zeitraffern und Überraschungseffekten kann die Marke kreative Ausrufezeichen setzen. Wichtig ist hier, den User mit Bewegung und Übergängen durchgehend zu fesseln.All diese Tipps zum Marketing auf Instagram und noch viel mehr Best Practices finden Marken und Agenturen komprimiert aufbereitet in unserem interaktiven Guide: https://indd.adobe.com/view/4c8b48ff-d6db-4591-ad68-b69d7e424cef Am 08. Dezember kommt mit House of Instagram erstmals ein digitales Kurzfestival nach Deutschland, das alles umfasst, was Instagram ausmacht. Hier können sich Marketer inspirieren lassen und erfahren, wie sie das Potenzial der Plattform am besten ausschöpfen können. Es geht um aktuelle Produktneuheiten, die heißesten Trends, lokale Einblicke und kreative Best Practices – inmitten einer lebendigen und leidenschaftlichen Community von Unternehmen, Creatorn und Agenturen. Jetzt anmelden: https://houseofinstagramgermany.splashthat.com/