Multi-Channel zählt längst zu den Buzz-Wörtern in der Marketingwelt, dennoch werden Marketingkanäle wie SEA/SEO, Social Media oder Affiliate-Marketing allzu oft einzeln betrachtet. Das gilt sowohl für die Budgetverteilung als auch die strategische Ausrichtung.



Reichweite durch Affiliate-Partnerschaften

Reichweite und Customer Journey mit den richtigen Technologien optimieren

AFFILIATE-MARKETING Affiliate-Marketing hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt: Längst nutzen es nicht mehr nur Gutscheinseiten und Blogger. Große Influencer-Agenturen, Medien- und Verlagshäuser, aber auch CSS-Partner und Vergleichsseiten arbeiten mit großen Affiliate-Netzwerken zusammen. Einen neuen Ansatz bietet das Partnerökosystem, welches mithilfe von Affiliate-Marketing geschaffen werden kann. Auf der einen Seite generieren dabei starke Vertriebspartner Reichweite und Leads, während Technologiepartner auf der anderen Seite dabei helfen, den gewonnenen Website-Traffic optimal zu konvertieren.

Einfache und sichere Integration innovativer Technologien mit Awins MasterTag

AWINS MASTERTAG Vor zehn Jahren hat Awin die Affiliate-Landschaft mit der Einführung des Advertiser MasterTags vorangetrieben. Seitdem bieten mehr als 60 Technologiepartner weltweit ihre Lösungen für Advertiser an, die durch die leistungsstarke Awin Lösung mit einem Klick in bestehende Affiliate-Aktivitäten integriert werden können.

Das Beste daran: Mit Plug-and-Play Lösungen, die nur einmalig implementiert werden müssen, ist die Arbeit mit den verschiedenen Tools ganz einfach. Und der Affiliate-Kanal bietet eine Plattform, über die all diese Technologien und Partner verwaltet werden können.Affiliate-Marketing hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt: Schon lange tummeln sich hier nicht mehr nur Gutscheinseiten und Blogger. Große Influencer-Agenturen, Medien- und Verlagshäuser, aber auch CSS-Partner und Vergleichsseiten arbeiten mit großen Affiliate-Netzwerken zusammen. Kurzum: Der Affiliate-Kanal bildet die Schnittstelle zu einem großen Spektrum an verschiedenen Mediakanälen.Aber nicht nur Advertiser profitieren vom Affiliate-Kanal, sondern auch Publisher. Das US-Magazin „Wired“ konnte beispielsweise die Conversions für ihre zahlungspflichtigen Abonnements deutlich steigern, indem sie Artikel zu Produktangeboten frei zugänglich machten. Dadurch zogen sie viele User auf ihre Website und konnten mit Affiliate-Marketing diese Inhalte monetarisieren. Gleichzeitig konvertierten sie einen Großteil dieses Traffics für das eigene Business Modell, indem Leser zahlungspflichtige Abonnements abschlossen.Wenn es darum geht, User onsite besser zu konvertieren, stehen aktuell personalisierte Produktempfehlungen zur Erhöhung des AOVs oder dynamische Gutscheine zur Verbesserung der CR hoch im Kurs. So erzielte Samsung dank KI-basierter Produktempfehlungen durch Technologiepartner Increasingly eine 20-prozentige inkrementelle Umsatzsteigerung und eine 28-prozentige höhere Anzahl vonProdukten pro Bestellung.Im Kern geht es darum, eine gelungene UX aufzubauen. Technologiepartner presize.ai reduziert beispielsweise die Retourenrate für Online-Shops im Fashion-Bereich, indem die KI für den Kunden die passende Kleidungsgröße auswählt. Das Resultat: bis zu 25 Prozent weniger Retouren und eine Steigerung der Sales und des AOVs um jeweils 15 Prozent.Mit anderen Worten: Mit innovativen Technologiepartnern können sich Unternehmen und Marketer auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während ihre Partner mit ihren Tools und Know-how das meiste aus dem Geschäftsmodell herausholen.Auf den ersten Blick mag der Aufbau eines Partnerökosystems kompliziert erscheinen. Ist er aber nicht, wenn die richtigen Tools zur Verfügung stehen. Mit Awins MasterTag können beispielsweise ganz einfach per „Plug and Play“ innovative Lösungen von über 60 zertifizierten globalen Technologiepartnern mit nur einem Klick integriert werden.Andere Tools ermöglichen zudem ein schnelles, leistungsfähiges Cross Device Tracking sowie kanalübergreifende Assists. Die Etablierung eines Partnerökosystems ist somit einfach und schnell realisierbar.Affiliate-Marketing bildet folglich das optimale Fundament für ein Partnerökosystem, da es Ressourcen wie Budget, Personal und Zeit schont. Mit verschiedenen Partnern lassen sich alle Marketingkanäle diversifizieren, wodurch Synergien geschaffen werden und Win-Win-Situationen für alle Beteiligten entstehen.