Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, aber die zentralen Trends in der digitalen Werbebranche zeichnen sich bereits deutlich ab. Im Zentrum der Bemühungen von Werbungtreibenden wird die Schaffung einer attraktiven Customer Experience stehen, die Mehrwerte für die Konsumenten schafft und dabei hilft, nachhaltiges Vertrauen in eine Marke aufzubauen. Damit verbunden ist die Suche nach Cookie-Alternativen. Connected TV (CTV) bildet ein Standbein. Und Personalisierung sowie virtuelle Erlebnisse werden zum Must-have.



Keine Frage, Identity wird sich auch im Jahr 2022 weiter verändern, aber die Zeit rast und wartet bekanntlich auf niemanden. Nicht nur, dass Google keine weitere Fristverlängerung gewähren wird, Cookies und IDs werden bereits von den wichtigsten Betriebssystemen sowie einer Reihe von Browsern nicht mehr unterstützt. Wer also immer noch zögert, riskiert sowohl Umsatzeinbußen als auch die Bedeutungslosigkeit bei Verbrauchern. Die Branche darf es sich buchstäblich nicht leisten, zu warten.Das Positive: Dieser Zeitdruck wird zu einem direkteren Austausch in der Branche führen. Zugleich werden wir innovative Ansätze für Targeting, Engagement und die Erfolgsmessung entwickeln – jenseits von Cookies und App-Werbe-IDs. Die Bedeutung von First-Party-Daten für die Entwicklung dieser Lösungen ist unbestreitbar. Und immer mehr wird die relative Schwäche derjenigen deutlich werden, denen ein Zugang zu diesen Daten fehlt.Hinzu kommt: Das neue Jahr wird die Diskussion über den Werteaustausch zwischen Nutzer und Marken kräftig ankurbeln – genauer gesagt über den Mehrwert, den eine Marke bieten muss, um Nutzerinformationen weiterhin zu generieren. Sicherlich verstehen wir alle die allgemeine Prämisse, dass Daten für den Zugang zu Informationen und Angeboten benötigt werden – echte Markentreue, Vertrauen und die Attraktivität einer Marke werden sich darüber hinaus aber als wichtige Faktoren erweisen, um Anreize für Registrierungen sowie die Zustimmung zur Datennutzung zu schaffen. Während in der Vergangenheit eine einfache Online-Transaktion die Verwendung von Cookies durch ein Unternehmen gerechtfertigt hat, wird zukünftig die Bedeutung der Marke entscheiden: Wofür sie steht und welchen Wert sie ihren Kunden bietet, wird der Schlüssel zu First-Party-Daten und einem insgesamt vertrauenswürdigen Verhältnis.Darüber hinaus werden sich kontextbezogene Werbelösungen der nächsten Generation als entscheidendes Element für die Zukunft von Identity durchsetzen. Es handelt sich dabei nicht um den Standard-Kontext aus den 1990er Jahren, sondern um kontextbezogene Werbung in Verbindung mit umfangreichen Echtzeitdaten. Diese erweisen sich als hervorragende Alternative zur Identity, die eine Identifikation von Zielgruppen in einer Welt ohne Cookies unterstützt und in manchen Fällen sogar verbessert. Da das nicht adressierbare Inventar das adressierbare schließlich überholt, wird kontextuelle Werbung – kombiniert mit diesen ausschlaggebenden Dateneinblicken – Marken dabei helfen, Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.In aller Deutlichkeit: Das Testen und Implementieren von alternativen Lösungen muss heute stattfinden. Wie gesagt: Die Zeit von Identity ist endgültig um.

Die Zeit für Advanced TV dagegen hat gerade erst begonnen. Die TV-Zuschauerzahlen steigen weiterhin rasant: Connected TV steht dabei an der Spitze dieses Wachstums und des Engagements der Verbraucher. Im Jahr 2022 werden Marken ihre Strategien verfeinern und mit höheren CTV-Ausgaben zusätzliche lineare Reichweite erschließen. Angesichts der Fragmentierung der linearen und der CTV-Zuschauerschaft wird ein stabiles Frequenzmanagement in beiden Bereichen entscheidend für den effektiven Einsatz von Werbegeldern sein.CTV umfasst mittlerweile ein Drittel der Upfront-Ausgaben – damit ist es kein experimenteller Kanal mehr, sondern wird zum Grundpfeiler. Gleichzeitig müssen Werbungtreibende ihre CTV-Einkäufe immer ausgefeilter gestalten, um Überschneidungen in den Haushalten zu vermeiden. Dazu gehört auch, dass ein höherer Prozentsatz von CTV im Upfront gekauft und programmatisch, statt via Insertion Order, aktiviert wird. Dabei werden wir auch einen Rückgang der garantierten programmatischen Ausgaben und eine Zunahme des Biddings in privaten oder offenen Marktplätzen beobachten können. Diese Änderungen werden es Werbungtreibenden ermöglichen, Reichweite und Frequenz ihrer Kampagnen dynamischer und granularer zu steuern. Da sich das Verbraucherverhalten weiterhin in einem bisher unerreichten Tempo ändert, sind Marketer dabei auf der ständigen Suche nach flexibleren, optimierten Lösungen.Daneben wird der Handel im Zuge der Corona-Pandemie zukünftig direkter und personalisierter auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugehen. Sie wünschen sich ihr eigenes Einkaufserlebnis, das exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und folgendes abbildet: wie sie einkaufen wollen, mit einer Marke interagieren und schließlich eine Beziehung zu ihr aufbauen. Eine datengesteuerte Einzelhandelsstrategie wird in diesem Jahr wichtiger denn je sein, um diesen Grad der Personalisierung zu erreichen. Die Branche bewegt sich mit großen Schritten auf eine „Cookie-lose Welt“ zu – First-Party-Daten und direkte Kundenbeziehungen werden daher entscheidend sein.Einzelhändler schöpfen ihre Werbemöglichkeiten voll aus, erweitern diese und integrieren neue, um noch mehr Kontaktpunkte zu schaffen und eine stärkere Personalisierung zu ermöglichen. Die Palette reicht von In-App- und Treueprogrammen, die eine schnellere Kaufabwicklung ermöglichen, bis hin zu Echtzeit-Mitteilungen in den Geschäften, die Produktvorschläge auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse der Kunden anbieten.Mit der Unterstützung der Verbraucher werden Marken die Grenzen von immersiven Erlebnissen verschieben und über das virtuelle „Anprobieren“ von Kleidung hinausgehen. Es entstehen vollständig interaktive Erlebnisse, die das Einkaufen angenehmer und komfortabler machen. Nach dem Motto „alt ist wieder neu“ werden wir ein Wiederaufleben von Technologien wie QR-Codes erleben, die diesen neuen Lebensstil unterstützen und es einfacher machen, unmittelbare Markenerlebnisse zu schaffen – ganz nah an den Verbrauchern.Schlussendlich: Es gibt eine wachsende Nachfrage nach kontextbezogenen Einkaufserlebnissen, die sich weniger wie Werbung anfühlen – sei es durch Native Advertising, dynamische Product-Display-Ads oder dynamische, kreative Inhalte. Strategische Werbetreibende und Agenturen werden sich darauf einstellen, um den ständig wachsenden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden.Insgesamt kann sich die Branche damit auf ein weiteres spannendes Jahr freuen, das sowohl neue Chancen als auch Herausforderungen bereithält. Im Zentrum wird dabei eine Customer Experience stehen, die mit kreativen Inhalten überzeugt und nachhaltige Mehrwerte für die Nutzer schafft.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.adtech.yahooinc.com/de