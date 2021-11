Im Jahresvergleich ist die Menge an Video-Content um das Achtfache gestiegen.6 Das macht Pinterest schon jetzt zur Videoplattform und zum idealen Ort für Videoanzeigen. Auf Pinterest wirken Videoanzeigen auf eine einzigartige Art, denn User behandeln Video-Content gleich – egal ob dieser organisch oder bezahlt ist.

„Um das meiste aus Video Content herauszuholen, geht es darum, im richtigen Umfeld präsent zu sein. Ein Umfeld, in dem die Zielgruppe wirklich von Ihnen hören will, aber dem man auch vertraut. Darum sehen wir, dass unsere handlungsorientierte Zielgruppe auf Pinterest sich tatsächlich mit dem Content auseinandersetzen will. Nutzer*innen suchen aktiv nach Ideen und Inspiration und wollen, dass Marken ihnen dabei helfen, diese zu entdecken und umzusetzen.“

Visha Naul, Business Marketing Director, EMEA, bei Pinterest