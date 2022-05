„Wir konnten die Brand Awareness erheblich steigern. Die Kooperation mit dem Bring! Team ist einfach, zudem schnell und unkompliziert. “ Eleonora Frigerio, Head of Media Strategy DACH Teilen

Schon heute gibt es optimale Lösungen, die gänzlich auf Third-Party Cookies verzichten. Ein Beispiel ist die Einkaufs-App Bring! , welche Marken und Händlern eine innovative Mobile Advertising Plattform beruhend auf First Party-Data bietet: Sie ermöglicht es Marken, neuartige Marketing-Kanäle zu erschließen und Produkte im Kontext des Einkaufens gezielt und nativ zu platzieren.Die Bring! Einkaufsliste, ist eine App, die Nutzern durch alle Aspekte des Einkaufens für Alltagsartikel wie Lebensmittel und Drogeriewaren begleitet – von der Inspiration über diegemeinsame Planung bis hin zum Kauf.Der Vorteil der Advertising-Plattform der Bring! App ist offensichtlich: Die Ausspielung der Kampagnen beruht nicht auf dritten Datenquellen, sondern sie wird ausschließlich anhand der Daten der App realisiert. Somit stellt die Bring! App eines der Zukunftswerbeformate im digitalen Advertising dar und sollte bei Marken aus der Budgetplanung 2023 nicht wegzudenken sein. Wie eine derartige Werbekampagne funktioniert, wird am Beispiel von Actimel von Danone deutlich.Die Kampagne von Actimel aus dem Hause Danone zeigt, wie erfolgreich dieses Konzept ist. Das Ziel war klar formuliert: Es galt, weitere Zielgruppen zu aktivieren und die Brand Awareness nachhaltig zu steigern. Der beliebte Joghurt-Drink aus dem Hause Danone arbeitete mit der Einkaufs-App Bring! zusammen. Zentrale Bestandteile der achtwöchigen Kampagne waren das Sponsored Product sowie der Sponsored Post als native Ad-Formate in der Bring! App.Wer also bei Bring! nach bestimmten passenden Keywords suchte, um es auf seine Einkaufsliste zu setzen, bekam Actimel als eigene Produktkachel angezeigt. Mit nur einem Klick auf die Kachel öffnete sich die gesamte Sortenvielfalt von Actimel, wodurch der Einkauf noch personalisierter geplant werden konnte. Ergänzt wurde die Kampagne durch verschiedene Formate zur Awareness-Steigerung als Inspirationsquelle.Die Ergebnisse konnten voll und ganz überzeugen: Sowohl Impressions als auch Engagements übertrafen die Erwartungen deutlich. Insgesamt landetet Actimel auf über141 000 Einkaufslisten.„Der Outcome der Kampagne in der Bring! App macht uns sehr zufrieden: Wir konnten die Brand Awareness mit einem Full Funnel Approach zunehmend steigern“, erläutert Eleonora Frigerio, Head of Media Strategy DACH. „Die Zusammenarbeit mit dem Bring! Team ist einfach, schnell und unkompliziert. Auch in der Schweiz konnten wir für Volvic und Evian bereits sehr gute Kampagnenergebnisse mit Bring! erzielen. Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Kampagnen in der Zukunft in DACH!“Weitere Information zu der Advertising Plattform von Bring! sind auf der Website zu finden: