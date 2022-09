Erinnert sich noch jemand an Ray Tomlinson, jenen amerikanischen Computeringenieur, der 1971 die erste E-Mail verschickte? Oder an den Marketingmanager Gary Thuerk, der E-Mails ein paar Jahre später als erster für kommerzielle Zwecke eingesetzt hat? Mit einer Aussendung an 400 Personen soll er gleich mehrere Millionen US-Dollar mit Produktverkäufen für sein Unternehmen Digital Equipment Corp. erzielt haben.Es war der Beginn einer Erfolgsstory. Bis heute – und inzwischen sogar mehr denn je – gehören E-Mails und E-Mail-Newsletter zu den bewährten und bevorzugten Instrumenten im Online-Marketing. Dies haben viele renommierte Marken schon vor Jahren erkannt. Sie nutzen E-Mail-Marketing, um persönliche Beziehungen zu Kunden aufzubauen oder zu intensivieren.Auch Schweizer Medienunternehmen setzen auf Newsletter für die Verbreitung von redaktionellen Inhalten und die persönliche Anspracheihrer Leserschaft.Abgesehen vom beschriebenen E-Mail-Marketing entstehen somit auch neue Chancen für Advertiser im Bereich In-E-Mail-Werbung.

Zwar wurden Newsletter schon einmal fast totgesagt, doch feiern sie seit einigen Jahren ein wahres Comeback, wie zuletzt die Studie „Deep Dive: Newsletter-Nutzung im DACH-Raum“ (United Internet Media, 2019) belegt hat. Danach ist der Lese-Anteil von abonnierten Newslettern in der Schweiz mit 76 Prozent sogar besonders hoch.



Kann sich der Werbemarkt diesen Trend zu Nutzen machen?

Newsletter punkten mit Leistungen und Vorteilen, die andere Kommunikationskanäle nicht zu bieten haben:

Engagierte Abonnenten: Gesprächen, die man gerne führt, schenkt man automatisch mehr Aufmerksamkeit. Bei E-Mail-Newslettern ist das ähnlich. Da sich Abonnenten bewusst für die E-Mails entschieden haben, die sie erhalten, sind sie empfänglicher für die Werbebotschaften, die in den Lesefluss des redaktionellen Inhaltes eingebettet sind.

Gut sichtbares Inventar: Die redaktionellen Newsletter folgen einer übersichtlichen Darstellung. Eine klare Trennung von Inhalt und Werbung schafft Ordnung. Die einzelne Werbe-Anzeige sticht im aufgeräumten Umfeld deutlich hervor.

Datenschutzsichere Werbung: E-Mail-Newsletter nutzen keine Cookies von Drittanbietern, um das Targeting – eine genaue Zielgruppenansprache – zu ermöglichen. Der E-Mail-Hash bietet Werbungtreibenden eine datenschutzsichere Alternative, um ihre Zielgruppen punktgenau per Newsletter anzusprechen.



Reichweitenstarkes Netzwerk

Unternehmen und Agenturen, die solche Vorteile für sich nutzen möchten, können seit Kurzem auf „Emvoy“ zurückgreifen, das erste Newsletter-Werbenetzwerk der Schweiz. Das von audienzz lancierte Produkt bündelt die Newsletter-Werbeangebote von über 20 renommierten Publishern.

Werbung kann damit in über 70 Newslettern in allen drei Landessprachen gleichzeitig ausgespielt werden. Mit über 2.3 Millionen potenziellen Empfängern und 35 Millionen Ad-Impressions monatlich ist Emvoy das reichweitenstärkste Werbenetzwerk der Schweiz. Zum Portfolio gehören unter anderem die Newsletter-Angebote von nzz.ch, themarket.ch und swissmom.ch.Den Werbungtreibenden steht offen, ihre In-Email-Ads entweder in einem einzelnen Newsletter oder im Netzwerk zu buchen. „Sie haben dabei die Wahl zwischen einem Top-Ad im Header oder einem in den Newsletter-Inhalt eingebetteten Branding- oder Native-Werbeformat“, erläutert Nora Chapero, Head of Business Development. „Die Auslieferung der Ads ist vollautomatisiert und wird auf Wunsch entweder im Cost-per-Mille- oder im Pay-per-Click-Modell abgerechnet.“ Künftig kann die Werbeausspielung ebenfalls mit Data-Targetings erweitert und programmatisch gebucht werden.Weitere Informationen zum audienzz-Produkt findet sich auf www.emvoy.ch. Auch das Emvoy-Team gibt Auskünfte: