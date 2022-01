Googles Ankündigung, die Abschaffung von Cookies im eigenen Chrome-Browser noch bis Mitte 2023 hinauszuzögern, sorgte in Teilen der Online-Marketing-Branche für ein Aufatmen. Denn vielen von ihnen wurde so eine Gnadenfrist für die Entwicklung von Targeting-Lösungen ohne Cookies gewährt. Dabei wollten sie sich offenbar (noch) nicht eingestehen, dass Third-Party-Cookies auch zu diesem Zeitpunkt schon längst einer bedrohten Art angehören.



In den meisten Märkten verwenden über 50 Prozent der Nutzenden Geräte, Browser und Kanäle, die längst keine Cookies von Drittanbietern unterstützen. Selbst dort, wo diese noch funktionieren, überleben sie im Durchschnitt nur etwa eine Woche, bis sie automatisch gelöscht werden. Folglich sind weniger als die Hälfte der Internetnutzenden über Third-Party-Cookies ansprechbar, und wenn doch, dann auch nur innerhalb einer knappen Zeitspanne.Und dennoch: Viele Advertiser bauen noch immer auf das Auslaufmodell. Eine eingehende Analyse gängiger Werbeplattformen zeigt, dass ungefähr 60 Prozent aller alltäglichen Adtech-Funktionen in den typischen Tech-Stacks großer Marken von Drittanbieter-Cookies abhängig sind. Zwischen der großen Cookie-Abhängigkeit der Advertiser und der begrenzten Cookie-Unterstützung in Umgebungen, in denen sich ihr potenzieller Kundenstamm aufhält, klafft also eine große Lücke. Diese gilt es nun zu schließen.Werbungtreibende müssen erkennen, dass es nichts bringen wird, darauf zu warten, dass Google ihnen eine Lösung präsentiert. Wenn es so weit ist, wird diese vermutlich ohnehin nur in Chrome funktionieren. Advertiser müssen auch weiterhin an einer Strategie für die cookielose Zukunft der Werbebranche arbeiten. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Kampagnen auch weiterhin profitabel bleiben.

Alexander Weißenfeld Alexander Weißenfels ist Geschäftsführer (Managing Director) des Adtech-Anbieters Adform in Deutschland. Er ist bereits seit 2013 Teil des Adform-Teams und verfügt über eine 20 Jahre währende Erfahrung in der Online-Werbe- und Online-Technologie-Branche.

Schon heute leiden Reichweiten und die Genauigkeit der Adressierbarkeit enorm. Aktuelle Daten von Adform und cookielose Testkampagnen im Rahmen ihres First-Party-Now Programms zeigen allerdings deutlich, dass erfolgreiches Werben auch ohne Third-Party-Cookies möglich ist.Die Akzeptanz von First-Party-IDs nimmt in den wichtigsten europäischen Märkten immer weiter zu. Und die Mehrheit der Publisher – in Deutschland ganze 83 Prozent – gibt diese IDs bereits im Bidstream weiter. Für Werbungtreibende ist es unerlässlich, die Einführung von First-Party-IDs weiter mit Nachdruck voranzutreiben und ihr Media-Buying, ihre Planung, Umsetzung und zugrundeliegende KPIs entsprechend zu verändern.



Die Qual der Wahl?

Doch auf welche der über 30 verfügbaren ID-Lösungen sollen Advertiser setzen? Oder gilt es selbst eine ID zu entwickeln, die perfekt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist? Und was passiert, wenn in Zukunft neue und bessere ID-Lösungen entwickelt werden und man zu dem Schluss kommt, leider doch auf das falsche Pferd gesetzt zu haben?



Während viele Advertiser und Publisher ihr eigenes Süppchen kochen, anstatt gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, ziehen große Player wie Google und Apple ihre Mauern immer höher. Was Marketingverantwortliche jetzt brauchen, ist eine einfache, Identity-agnostische Lösung, die auch weiterhin ein offenes, werbefinanziertes Internet schafft, in dem Datenschutz und Consent im Mittelpunkt stehen und alle die gleichen Chancen haben, auch nach dem Ende der Third-Party-Cookies.

Adform Adform ist die einzige globale, unabhängige und vollintegrierte Werbeplattform, die für Modern Marketing gebaut wurde. Die einzigartige Unternehmenstechnologie – Adform Flow – nutzt eine skalierbare, modulare und offene Architektur, die durch eine intuitive User Experience eine nahtlose Verwaltung des gesamten Kampagnen-Lifecycles ermöglicht. Die Plattform bietet Kunden eine verbesserte Kontrolle und erhöhte Transparenz über ihre Werbeaktivitäten, sowie Data Ownership über alle Kampagnendaten. Seit seiner Gründung 2002 arbeitet Adform an der Entwicklung von Technologien, die die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine verbessern. Mittels Augmented Intelligence werden die Geschäftsergebnisse von Kunden weltweit gesteigert.

Benötigt wird eine Lösung, die auch weiterhin eine gute, ansprechende und zielgenaue Kampagnenführung ermöglicht und dabei eine Brücke über die fragmentierte Identity-Landschaft spannt. Indem sie alle gängigen First- und Third-Party-IDs über Geräte- Browsergrenzen hinweg vereint und aktiviert, also die Möglichkeit zur zukünftigen Einbindung neuer IDs bietet, muss diese Lösung auf einen Schlag Zugang zu neuen Datenpunkten und Zielgruppen gewähren. Das Ziel: Marketingverantwortliche können diese effektiv und datenschutzkonform ansprechen und verlässlich retargeten, und sind dabei nicht länger auf Third-Party-Cookies angewiesen. Dem finalen Ende der Cookies stünde dann also nichts mehr im Weg.Adforms ID Fusion-Lösung erfüllt all diese Kriterien. Es ist folglich die erste Wahl für die Post-Cookie-Ära. Alle wichtigen Informationen finden sich unter https://go.adform.com/l/870871/2021-12-14/ncnvrz Weitere Informationen: http://www.adform.com