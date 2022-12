Egal, ob Sport- und Wanderfans, Familien, Feinschmecker, Wellness- und Shopping-Begeisterte oder Ruhesuchende – bei uns finden alle eine perfekte Auszeit. Das Ziel der Kampagne war es, Crans-Montana zuoberst auf die Landkarte der europäischen Winterdestination zu bringen und die Bekanntheit unseres Ferienortes zu steigern. Wir wollten mit potenziellen Feriengästen in Kontakt treten und darüber hinaus besser verstehen, wie sie ticken.

Unsere Winterkampagne verfolgte einen 360-Grad-Ansatz, wobei wir im digitalen Bereich auf SEA, Social Media Advertising, Content und Awareness gesetzt haben. Brand Experience begreifen wir als innovatives und visuell enorm ansprechendes Branding-Produkt, welches überdurchschnittlich auf Awareness einzahlt. Das vollflächige Web Story Format erlaubt es, volle Aufmerksamkeit zu generieren und gleichzeitig eine Geschichte in mehreren Sequenzen zu erzählen – ähnlich wie bei einem Story Ad auf Social Media, nur dass wir hier im sicheren Umfeld und im Lesefluss von Premium Websites werben können. Brand Experience gibt uns die Möglichkeit, unsere Destination auf einmalige Weise erlebbar zu machen und unserer Zielgruppe ein ausserordentliches Nutzererlebnis im News-Umfeld zu bieten.



Wie lange lief die Brand-Experience-Kampagne und auf welchen Kanälen?



In der Schweiz lief die Kampagne von Mitte Oktober bis Anfang November 2022 auf verschiedenen Premium Publisher Websites des audienzz Netzwerks. Das hochwertige Umfeld und eine affine Premium-Zielgruppe, die wir in diesem zu erreichen hofften, waren für uns von Beginn weg ein starkes Argument für Brand Experiences. Um ein ausländisches Publikum anzusprechen, spielten wir die Kampagne neben der Schweiz auch in Deutschland, Italien und England aus.