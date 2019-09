Heute hier, morgen dort, übermorgen wieder ganz woanders: Wer heute die Aufmerksamkeit von erfolgreichen Entscheidern und einer kaufkräftigen Zielgruppe auf sich ziehen will, muss sie dort erreichen, wo sie sich häufig aufhalten: auf Reisen. Lufthansa Ambient Media ist der perfekte Partner dafür.



Premium-Umfeld: Werbung im Höhenflug

Lufthansa Ambient Media bietet Marken ein erstklassiges Werbeumfeld mit individuellen Kontaktpunkten. Und dies während des gesamten Reisewegs: Das beginnt bei der Reiseplanung zu Hause und geht über die Lounges am Flughafen bis direkt an Bord. Als 5-Star-Airline garantiert Lufthansa bei so gut wie allen Werbemitteln eine alleinige Präsenz für die Dauer der Platzierung. Das bedeutet: Die Zielgruppe wird nicht von unzähligen Werbebotschaften überhäuft, sondern kann sich in Ruhe mit einer Marke auseinandersetzen. Jetzt informieren: Die neuen Mediadaten 2020

Bei neuen Top-Zielgruppen abheben

Als Business Traveller Award Gewinner begleitet Lufthansa Ambient Media im Monat zirka 5,6 Millionen Fluggäste rund um den Globus – Top-Entscheider, Multiplikatoren und kaufkräftige Familien. Sie alle verbindet ein überdurchschnittliches Einkommen und eine hohe Kaufbereitschaft. Und sie haben eine hohe Affinität zu Premium- und Luxusmarken.

Für die Mediadaten 2020 wurden die Interessen sowie Charakteristika einzelner Zielgruppen neu ausgearbeitet. Marken erhalten so noch detailliertere Informationen zu den spezifischen Zielgruppen und vermeiden unnötige Streuverluste – während sich die Aufmerksamkeit und Werbewirkung erhöht.



Maßgeschneidert von zu Hause bis ans Reiseziel

Homeprint Bordkarte, Lounge Screens, Mini-Flyer, Kaffeebecher, Bordmagazin und einiges mehr: Die exklusiven Platzierungsmöglichkeiten für Marken sind vielfältig. Das Angebot reicht von Print über Digital und Online/Mobile bis hin zu Ambient.

Für eine erfolgreiche Kampagne haben Werbekunden die Möglichkeit, sich einen Mediamix aus dem umfangreichen Portfolio individuell zusammenzustellen. Das Lufthansa Ambient Media-Team hilft dabei, die beste Kombination aus Werbemedium und ausgewähltem Touchpoint zu definieren – und das entlang der gesamten Reisekette.

Das Inflight Entertainment ist beispielsweise mit seinen über 400 Filmen und Serien nicht nur bei Fluggästen beliebt, sondern auch bei Werbekunden begehrt. Denn im Gegensatz zu anderen Anbietern setzt Lufthansa bei der Pre-Roll Platzierung nicht auf eine Werbeschleife von mehreren Spots. Sondern startet mit nur einem einzigen Werbespot vor Programmbeginn, der so für höchste Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe sorgt.

Die exklusiven Werbespots werden aktuell nach Genres und Buchungsklassen ausgesteuert und ständig optimiert. Im neuen Medienjahr werden die Möglichkeiten der Aussteuerung in der First & Business Class sogar von 3 auf 7 Genres angehoben, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Von 3 auf 7 Genres angehoben: die exklusiven Pre-Roll Platzierungen im Inflight Entertainment.

So können Unternehmen mit Ihrer Werbung abheben und bei einer kaufkräftigen Premium-Zielgruppe landen. Effizient und mit höchster Aufmerksamkeit.

Jetzt buchen: die neuen Mediadaten 2020 von Lufthansa Ambient Media mit allen Details und Preisen zum Download.